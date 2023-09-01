太魯閣號事故881天找到頭蓋骨！王薇君淚訴：祂想回家

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交通部邀請日本學者專家訪台，汲取鐵路安全改革經驗，昨天由台鐵局長杜微帶著日本專家、王薇君，以及部分罹難者家屬前往台鐵富岡機廠，勘查當時的事故車廂，沒想到王薇君竟在第8節車廂內，找到罹難者的頭蓋骨碎片，令她既悲痛又氣憤，當場向杜微抗議。
交通部今天舉辦「借鏡JR西日本推動安全改革專題研討會」，王薇君在會前受訪指出，昨天本來想說陪日本專家看一看車廂還有沒有罹難者物品，隨手翻了一下破舊衣服跟2個塑膠袋，在方寸之地約40公分乘40公分小空間，她沒有爬上去車廂，就看到長寬各約7公分面積的骨頭，一看就是頭蓋骨。
她說，昨天剛好有日本參訪團來，又是農曆7月16日、太魯閣號事故881天、還有藍月，自己一直在想發現頭蓋骨的意義，過了這麼久的時間才找到，也許亡者是在說，「祂想回家」。
王薇君表示，從這個事件發現蒐證不夠嚴謹，但沒有要責怪誰，畢竟車廂是證物，台鐵是事主，絕對不能碰車廂，這件事跟台鐵無關，等到採證完畢，運安會都調查完了，車廂交給台鐵，中間歷經一層一層，也不清楚發生什麼事，讓她在事故881天後看到頭骨。
另外，她哽咽自責「我不是會好好處理事情的人」，昨天發現頭蓋骨，就想到當時沒辦法把每一位罹難者好好修復，只想著趕快收好、不要再遺失，所以就帶在身上，但這是錯誤的，請大家諒解，目前已經將頭蓋骨證物交出去，會進一步做DNA鑑定，趕快把祂還給罹難者家屬。
她說，「現在不要指責任何人，而是讓亡者能夠好好回家，讓祂能夠完整，這才是日本參訪團來台，跟我們一起改革台鐵，最重要的意義。」
太魯閣罹難者家屬代表陳鵬年說，昨天有將近10位家屬到場，發現頭蓋骨時，家屬都很沈重也很痛心，但自己身為傷者，也能理解當時救援狀況很困難，要在這種情況下把支離破碎的肢體完全找出來不太可能，因此不想責怪任何人，自己能體會中間的辛苦。
他說，若要歸咎，應該是在程序、作業流程，不管台鐵、運安會、檢調單位都要檢討，畢竟遺物、遺體是家屬跟罹難者最後得以連結的東西，也是一個尊重，呼籲各單位深入了解問題點，才有辦法找到解決方式，不僅僅是昨天這起案件，包含未來台鐵改革都是重要的一環。
王薇君說，普悠瑪號事故之後行政院有開災害防救會議，實務事故現場，大家都看到很多問題，太魯閣號事故本來也要開災害防救會議，因疫情延宕，希望這一塊頭骨的出現，能讓行政院看到災害防救程序上的不完備，若不能改善，未來發生事情仍會荒腔走板，「還是會有人無法完整回家」。
王薇君表示，找到頭蓋骨後，檢警都有跟她聯絡，目前車廂就是要再次勘驗、複查，看還有沒有其他積極的事證，檢警這樣嚴謹的處理，也會讓家屬心理比較安慰，希望行政院災害防救辦公室有更多作為、行政院要召開災害防救會議，把相關部會都找來開橫向會議。