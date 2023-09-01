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爆料李玟找仙姑！閨密認被利菁出賣　甄妮抨擊：耍陰招做生意

▲李玟被利菁爆料生前找仙姑，李玟閨密髮型師認自己被利菁出賣，並向甄妮道歉，甄妮轟利菁是「耍陰招做生意」。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟被利菁爆料生前找仙姑，李玟閨密髮型師認自己被利菁出賣，並向甄妮道歉，甄妮轟利菁是「耍陰招做生意」。（圖／翻攝李玟微博）

記者薛羽彤／綜合報導

許久不見的「麻辣天后」利菁29日在社群上和嚴淑明一起直播，談到李玟，利菁透露自己和李玟、甄妮是多年好友，還有一位和三人都有關聯的髮型師，她同時也是李玟30年的閨密，利菁透露該髮型師曾向她提到，李玟在離世兩天前有傳音檔給她，並在直播中公開，還爆料李玟生前找過仙姑。對此，甄妮今（1）日在臉書上怒批，「若帶貨要靠出賣朋友，耍陰招做生意而得呈，也是可憐！」

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▲利菁（左起）、嚴淑明回憶李玟種種。（圖／翻攝自嚴淑明臉書）
▲利菁（左起）、嚴淑明回憶李玟種種。（圖／翻攝自嚴淑明臉書）
利菁29日直播時提到李玟，她透露自己和李玟、甄妮是多年好友，而三人相識的髮型師，曾向利菁透露李玟在離世兩天前曾傳音檔給她，髮型師不斷驚喊：「李玟不可能輕生。」當時髮型師將音檔傳給利菁，而利菁也在29日直播中公開，還披露李玟見仙姑一事。

▲利菁在直播中公布李玟生前音檔，又爆料李玟曾找過仙姑，引發甄妮不滿。（圖 /利菁臉書）
▲利菁在直播中公布李玟生前音檔，又爆料李玟曾找過仙姑，疑似在消費李玟，引發甄妮不滿。（圖 /利菁臉書）
利菁此舉引發甄妮不滿，今日她在臉書上透露，髮型師向她道歉，認為自己被利菁利用，知道錯了，甄妮直言「其實，若帶貨要靠出賣朋友，耍陰招做生意而得呈，也是可憐！」甄妮對髮型師說：「算了吧，以後記得帶眼識人啦！」

此外，利菁在直播中爆料，李玟生前曾因感情問題，請髮型師閨密帶她去見仙姑，一共去了兩次，其中一次Bruce陪同，利菁說，李玟離開後，「仙姑說了三件事情，第一件事情就是我沒有輕生，第二件事情就是不要再消費我（李玟）跟Bruce，第三件事情是說不要拜我素的菜。」

▲甄妮透露髮型師向她道歉，認為自己被利菁出賣。（圖 / 甄妮臉書）
▲甄妮透露髮型師向她道歉，認為自己被利菁出賣。（圖 / 甄妮臉書）

 

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