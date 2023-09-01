爆料李玟找仙姑！閨密認被利菁出賣 甄妮抨擊：耍陰招做生意
許久不見的「麻辣天后」利菁29日在社群上和嚴淑明一起直播，談到李玟，利菁透露自己和李玟、甄妮是多年好友，還有一位和三人都有關聯的髮型師，她同時也是李玟30年的閨密，利菁透露該髮型師曾向她提到，李玟在離世兩天前有傳音檔給她，並在直播中公開，還爆料李玟生前找過仙姑。對此，甄妮今（1）日在臉書上怒批，「若帶貨要靠出賣朋友，耍陰招做生意而得呈，也是可憐！」
記者薛羽彤／綜合報導
利菁29日直播時提到李玟，她透露自己和李玟、甄妮是多年好友，而三人相識的髮型師，曾向利菁透露李玟在離世兩天前曾傳音檔給她，髮型師不斷驚喊：「李玟不可能輕生。」當時髮型師將音檔傳給利菁，而利菁也在29日直播中公開，還披露李玟見仙姑一事。
利菁此舉引發甄妮不滿，今日她在臉書上透露，髮型師向她道歉，認為自己被利菁利用，知道錯了，甄妮直言「其實，若帶貨要靠出賣朋友，耍陰招做生意而得呈，也是可憐！」甄妮對髮型師說：「算了吧，以後記得帶眼識人啦！」
此外，利菁在直播中爆料，李玟生前曾因感情問題，請髮型師閨密帶她去見仙姑，一共去了兩次，其中一次Bruce陪同，利菁說，李玟離開後，「仙姑說了三件事情，第一件事情就是我沒有輕生，第二件事情就是不要再消費我（李玟）跟Bruce，第三件事情是說不要拜我素的菜。」