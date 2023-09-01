太魯閣事故車廂驚見頭蓋骨！王國材去過多次沒發現：今早全面蒐證

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交通部邀請日本學者專家訪台，汲取鐵路安全改革經驗，昨天由台鐵局長杜微帶著日本專家、王薇君，以及部分罹難者家屬前往台鐵富岡機廠，勘查當時的事故車廂，沒想到王薇君竟在第8節車廂內，找到罹難者的頭蓋骨碎片，令她既悲痛又氣憤，當場向杜微抗議。
王國材今天受訪表示，事故發生第一時間是搜救，再來是檢警蒐證調查，太魯閣號事故於2022年3月完成調查後，把車廂還給台鐵 ，當時台鐵的想法是原車保留，將裡面的遺物、殘骸保持原狀，放在富岡紀念園區。昨天發生這樣的狀況，他與台鐵局長討論，今天早上8點再前往基地簡單祭拜，9點半由鐵路警察在現場再次蒐證，會把結果回報花蓮地檢署。
他說，非常遺憾部分殘骸讓罹難者無法入土為安，後續在身分認定上，包括DNA鑑定、家屬討論等，台鐵都會全力協助，讓祂早日回到家人身邊。
他表示，一個重大事故的發生，從救護到蒐證、調查，是一環扣著一環，此次事件在前端檢警調查，他們會做檢討，交給台鐵後決定原狀保留，是否要針對車輛內的衣物或車輛殘骸做簡單分類，也會留給台鐵檢討，一定會特別嚴謹看待。
他說，自己去過富岡基地很多次也沒發現這樣的狀況，昨天王薇君陪同日本專家，剛好看到，現在把問題找出來，就會檢討改善。
台鐵局長杜微說，昨天看到此事，心情非常沉重，現場立即通知檢調，今早檢警也前往現場再次蒐證，台鐵會全力配合。發生這樣的事，台鐵一定會加以檢討。
另外，先前盛傳杜微將接任台鐵公司化後首任董事長，董座人選是否受此事影響？王國材回應，整個過程中是一連串出現瑕疵，但台鐵董座要能帶領台鐵公司化、台鐵員工也要信任他，不會因此事而影響人選，期待未來的董事長、總經理能帶領台鐵局到台鐵公司，組織運作有不順利的地方也趁此機會改善。