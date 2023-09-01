同台柯文哲沒「喝咖啡」！郭台銘嘆：本來要和他談見面時間
日前鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲同台，不過雙方互動「冷冰冰」，只簡單握手，柯文哲也沒有喝到郭台銘準備的「奶茶」。郭台銘今（1）日回應，那天遇到柯文哲，本來以為他會坐下來一起吃飯，兩人就可以約個正確的時間，坐下來談，「我也講說，柯主席可不可以給個時間坐下來」，至於「郭上侯下」傳聞，郭台銘則說，三人應該直接聯繫，不要透過幕僚放話。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘今天到中研院福德宮廟口開講，現場約有100多名支持者，會後接受媒體聯訪時，對於近日與柯文哲在台北市計程車工作普渡會互動「冷冰冰」，郭台銘表示，那天遇到柯文哲，本來以為他會坐下來一起吃飯，兩人就可以約個正確的時間坐下來談，「我也講說，柯主席可不可以給個時間坐下來」，但現在大家都是對事情看的撲朔迷離。
郭台銘認為，其實事情一點都不撲朔迷離，2300萬人的民意大於一切，最近自己到地方跟里長、里民座談，民意是最重要的，郭更指出，有很多退休公務人員，來看看現在政府所做的事，就可以直指弊端，自己最近會辦一個平台，讓百工百業，甚至優秀文官、專業人員投稿，應該說「有獎徵文」。
針對與國民黨副主席連勝文聯繫時，有沒有講到「郭上侯下」？郭台銘表示，這次主流民意堅持重點，是三個主角直接對談、聯絡，「我們兩點之間最短距離就是直接聯繫，如果經過很多幕僚放話，會造成不必要的誤解」。
郭台銘也說，自己非常感謝侯友宜有直接聯繫，「透過其他人講一大堆，會造成困擾，造成外面一團亂」，各說各話都是中間不必要的發言所造成，強調三人一定會在最近找時間約見面。