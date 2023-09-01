海葵颱風「路徑直衝東北部」！台灣幾乎躲不掉 揭路徑巨變2關鍵
今年第11號颱風海葵（Haikui）原本預期會沿著太平洋高壓邊緣往東海方向前進，但昨（31）日起各國路徑預報風雲變色，海葵颱風路徑明顯往南修正朝台灣陸地及北部近海逼近中。會出現這麼劇烈的轉變，氣象專家、中央大學兼任大氣系副教授吳德榮指出，除了太平洋高壓導引以外，海葵與中度颱風「蘇拉」都處在大型季風低壓帶中，位於東側的海葵颱風本身也有東風的導引，加上蘇拉颱風「千里發功」稍微拉扯了海葵，兩大因素加持才會導致海葵路徑有這麼戲劇性的轉變。
記者張嘉哲/綜合報導
根據中央氣象局觀測資料顯示，今（1）日上午海葵颱風中心位置在台北東南東方960公里海面上，以時速17公里速度向西北西移動，強度仍維持輕度颱風等級，但預估接近台灣時強度可能達到中度颱風以上。由於海葵颱風距離台灣已經相當接近，預警時間其實很有限，加上目前導引氣流不確定性還是很大，也為海葵颱風未來動態添加非常多的變數。
吳德榮指出，由於太平洋高壓強度不似往年這麼強，導致今年颱風預報不確定性大增。以海葵目前的路徑預測來說，各國看法仍然很分歧，但不外乎從北部近海通過、登陸宜蘭，或是更往南壓從花東登陸，機率都還是存在著。現階段導引海葵主要是太平洋高壓，以及季風低壓帶本身的東風推著它走。但不可忽略的是，同樣位於大低壓帶西側的蘇拉颱風，也或多或少「拉了一下」，導致海葵颱風路徑有偏南的趨勢。
吳德榮強調，無論海葵颱風未來中心是否登陸台灣陸地，對台灣影響幾乎無可避免，只是看颱風實際靠近台灣時的位置，會導致影響情況完全不同，不過這也是目前路徑預報最困難之處，只能邊走邊看，民眾千萬不可掉以輕心。
氣象專家賈新興則說，目前預估太平洋高壓在今晚到明晚這段時間有機會減弱，屆時高壓減弱多少，將是影響海葵颱風路徑的關鍵因素。假如高壓減弱幅度較大，海葵颱風往北偏的機率就會提高；反之則極有可能從宜蘭或東北角一帶通過，屆時威脅性就相當大。