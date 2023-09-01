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全身性紅斑性狼瘡死亡率高2.6倍！　新型生物製劑精準治療

全身性紅斑性狼瘡死亡率高2.6倍！　新型生物製劑精準治療
全身性紅斑性狼瘡死亡率高2.6倍！　新型生物製劑精準治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】30歲的宋小姐去年反覆出現腳部關節腫脹、肌肉痠痛以及大片紅斑，甚至數日高燒至40度，緊急住院才確診是「全身性紅斑性狼瘡」，雖使用類固醇治療仍難以抑制，更一度引發腦膜炎及左腦腦幹血栓，險變植物人！三軍總醫院風濕免疫過敏科醫師盧俊吉表示，新型生物製劑可從根源降低免疫系統的異常活化，成效明顯，有望提升患者生活品質，並鼓勵病患與醫師討論最適合自己的治療策略。

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2.5萬病友陷困境　不只蝴蝶斑，更可能損及器官

根據衛生福利部112年統計，全台領有重大傷病卡的全身性紅斑性狼瘡患者約有25,400人，特別好發於20-49歲年輕女性。林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科醫師羅淑芬說明，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，患者因先天基因異常及後天環境因素，導致免疫系統產生大量抗體攻擊自身器官。高達8成患者易出現紅斑，更是長期處於疲勞狀態。

而且由於自體免疫系統攻擊不同器官，容易伴隨骨骼關節病變、血液系統異常、腎臟及心血管疾病等諸多共病。根據統計，超過50%的病患在診斷後10年內會產生不可逆的器官損傷，死亡率更是一般人的2.6倍，其中又以感染症、心血管疾病及惡性腫瘤為前3大死因。另外，因狼瘡腎炎引發的急性腎衰竭以及長期使用高劑量類固醇，亦是死亡的高風險因子。

類固醇治療8大副作用　新型生物製劑明顯緩解症狀

目前治療紅斑性狼瘡主要藥物如類固醇、免疫抑制劑等，雖能緩解症狀及降低發炎反應，卻未能從根本解決問題，且副作用多。近年國際指引多建議降低類固醇使用劑量，改以其他藥物輔助治療。

  • 高血壓
  • 高血糖
  • 體重增加
  • 皮膚瘀青
  • 高感染風險
  • 白內障、青光眼
  • 骨質疏鬆缺血性壞死
  • 失眠精神異常
盧俊吉說明，好在現已有第一款專門抑制第一型干擾素活性的新型生物製劑，可從根源降低免疫系統的異常活化，減少減少急性發作風險、類固醇的使用次數及劑量，對於改善患者皮膚黏膜、肌肉關節、血球下降等症狀成效明顯。新型生物製劑目前已通過美國食品藥物管理局（FDA）核准，在歐美已取得適應症，且於今年4月10日正式通過臺灣食藥署核准，可供臨床使用。在疾病控制得宜的前提下，且主要症狀均已明顯改善、無任何重要器官的持續影響，希望類固醇可在2-3個月內減量至一天1顆5毫克以下。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，全身性紅斑性狼瘡症狀反覆多變又易侵襲全身器官，導致超過半數的病患無法繼續全職工作，面對收入中斷與治療花費的雙重經濟危機，不只嚴重影響生活品質，更對患者身心靈造成巨大負擔，呼籲社會大眾共同支持，協助病友重拾信心、告別干擾人生。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59030

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