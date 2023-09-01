海葵颱風直撲北台 新北防颱整備籲周末避免到山區、河岸或海邊
新北市政府上午今（1）日召開災害應變中心整備會議，由新北市副市長劉和然主持，指示市府各局處及區公所加強戒備，做好應變作為及提升為二級開設準備工作，強調本次海葵颱風路徑，與前兩次卡努及蘇拉不同，路徑直撲北台灣而來，預估將帶來豪大雨及強陣風，且適逢天文大潮，呼籲避免前往山區、河岸或海邊易生災害危險之地區，從事登山溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動。
記者吳嘉億／新北報導
氣象公司表示，中央氣象局已於昨日14時30分解除強颱蘇拉海上颱風警報，但是預計緊接著在今日中午過後發布輕颱海葵海上颱風警報，不排除直撲北台灣而來；目前海葵颱風位於新北市東南東方920公里海面，以時速19公里西北西方向移動，7級暴風半徑120公里。
氣象公司團隊分析評估，因應颱風路徑南修，發布陸上警報機率大幅提高，預估將於本週末六、日為北海岸、沿海及山區帶來豪雨及11級以上之強陣風，提醒民眾不可輕忽。
劉和然在會議上表示，包含盤整疏散撤離機具、整備收容安置場所，易致災及易成孤島地區預防性避難，以及各項廣告招牌及工地鷹架塔吊、行道路樹、電桿掛纜的加強固定，還有預佈測試水利設施設備，漁船漁工提前進港安置等作為，要求市府防災團隊落實各項防颱整備措施。
因本週為開學日，劉和然也要求特別注意，適時發布各項重要活動異動之資訊，並利用各項多元管道加強宣導週末風雨較大，切勿前往山區、河岸或海邊易生災害危險之地區，從事登山溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動。