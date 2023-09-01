中秋離島加班機9/6上午9點開搶！金門、澎湖航班再增5488個座位
今年中秋節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於7月31日開放正班機及第一波加班機訂位，為因應民眾中秋節返鄉及旅遊需求，民航局今（1）日宣布，航空公司再依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中，澎湖航線提供2,960個座位數，金門航線提供2,488個座位數，總計提供5,448個座位數，將於9月6日、下週三上午9點統一開放訂位。
記者李琦瑋／台北報導
民航局表示，已針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並將於9月6日上午9點統一開放訂位；各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。
民航局說，開放訂位時間可利用航空公司訂位電話、官網、APP及合作便利商店等管道進行訂票。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如9月6日訂票者，應於9月9日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。
民航局提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。並強調，旅客務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。