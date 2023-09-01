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周興哲戀上女主播真實版！一見鍾情趙岱新　短暫分手後愛的更火熱

▲周興哲（右）與趙岱新是一見鍾情。（圖／翻攝自周興哲IG）
▲周興哲（右）與趙岱新是一見鍾情。（圖／翻攝自周興哲IG）

記者吳雨婕／綜合報導

今天是一年一度的記者節，台灣有許多令人印象深刻的記者、主播，其中近期又以周興哲的前主播太太趙岱新引人注意，兩人不僅是一見鍾情，中間雖然經歷過短暫分手，但復合後小倆口愛的更加火熱，進展神速的結婚，還在上個月中時宣布產女的好消息。

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當年還是「情歌小王子」的周興哲，在一次上節目時宣傳新歌，恰巧主持人要他現場示範跟情人聊天的模樣，周興哲當下對著女主播趙岱新「表白」：「妳最可愛。」讓趙岱新瞬間害羞到臉紅，事後才知道，原來女方竟早已是周興哲的粉絲。

▲周興哲升格當爸。（圖／翻攝周興哲IG）
▲趙岱新（右）是周興哲的粉絲。（圖／翻攝周興哲IG）
兩人就這樣結識，周興哲隨即展開追求，不久就被週刊拍到兩人交往，周興哲則是大方認愛，不忘護愛澄清女方倒追的傳聞，稱讚趙岱新是「最單純、最好相處」的女生。不過在2020年時，雙方傳聞因為對結婚想法不同導致分手，同台出席活動時，互動也略顯尷尬，談到復合可能，趙岱新當時表示隨緣。

相隔不到一年的時間，周興哲、趙岱新宣布復合，感情穩定下來，去年10月10日更是直接宣布訂婚喜訊，升格未婚夫妻的兩人，愛的大方，趙岱新現身周興哲台北小巨蛋的演唱會，周興哲受訪時也直言女方一直是他的靠山，甜蜜放閃：「很謝謝妳，I love you！」

▲周興哲（左圖左）、趙岱新今（13）日稍早宣布女兒出生。（圖／翻攝自周興哲IG）
▲周興哲（左圖左）、趙岱新上個月中宣布女兒出生。（圖／翻攝自周興哲IG）
今年3月周興哲、趙岱新在社群媒體上宣布升格人父、人母，經紀人也才透露兩人早已在去年低調登記結婚，在8月13日則是開心公布寶寶報到的好消息，據了解，周興哲全程在老婆身旁陪產，看到女兒健康、平安出生很激動，當場哽咽。

已經升格當爸的周興哲，工作也沒因此停下，近來還到上海舉行「Odyssey～旅程世界巡迴演唱會」，許久沒出專輯的他，也在IG發文提到，新專輯都在進行中，並上傳演唱寫給梁靜茹的歌曲〈大人〉的影片；至於趙岱新則是充實的過著生活，時常在社群媒體上分享近況。

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