默認了？昔稱蔡英文是「老處女」 郭台銘：不要拘泥不必要的問題
鴻海創辦人郭台銘近日遭媒體人臧家宜爆料，郭台銘曾在10年前受訪時，大罵總統蔡英文「老處女」。對此，郭台銘今（1）日不願正面回應，只說「不再做任何回答」，還稱要把時間放在國政問題，「我不要拘泥這些不必要的問題」。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘今天到中研院福德宮廟口開講，現場約有100多名支持者，會後接受媒體聯訪時，被媒體問及曾經稱蔡英文是「老處女」的發言是否為口誤？郭台銘先是回應「不再做任何回答」，接著說，要把時間精力擺在國政及大多數人，「總有一些過去齁⋯⋯不管這一些，對我這些，我就不在這邊回應。」
郭台銘也說，今天大家要記住，政治要為老百姓服務，大家拘泥小事情，糾纏不清，台灣政治有需要這樣嗎？台灣政治要回歸政策辯論，回歸到真正符合民意的辯論。
他甚至轉向和在場新聞媒體喊話，「我是覺得，今天媒體界，我是建議，雖然你們都不喜歡我，非常多對我不友善的報導，我沒有關係，我做得正行得正，在廟前都講一樣的話」。
郭台銘認為，自己不是政治人，如果要選一個政治人，選一個只會玩「play game」的政治人，自己不在乎，他出來給大家一個新選擇，「我就是政治新鮮人，實事論事」，就是解決問題，大家要看民意，解決台灣經濟問題，「我花時間在這裡，我不要拘泥這些不必要的問題」。