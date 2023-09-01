名家論壇》韋安／侯友宜要用「我的命」來扮演「超級角色」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜有今日的名聲、成就，其實並非他有什麼特別和過人之處。深父輩的影響，從過去到現在，侯最低限度地要求自己，做一個有「正直、誠懇、謙虛」品性的「好人」；並比普通人極致地自律，和願意犧牲自我，全心全力地「好好做事」。
從警後在一線打擊犯罪時，每年春節都加班加點，侯友宜曾經有27年，沒回嘉義老家陪父母圍爐。從政後在新北當正副市長，侯的作息都依照「三五定律」。每晚幾乎只睡5小時（白天偶爾在車程中補眠一下）；每天5點就起床，看手機裡前一天信息並回覆；工作會議和行程，一天平均5個以上。
若發生重大意外，他要求24小時隨時通報他。有時市內發生有死傷的嚴重火警或災害事故，侯經常凌晨3、4點也趕到現場關心和處置。幕僚認為分層負責，勸侯不必每次，都到災害現場第一線。
不過，侯友宜從十幾年前，當新北副市長時，就開始負責公安業務。造成意外死傷的公安意外，他是防災救難業務負責人，理當親臨現場。現在當市長，他認為自己也有義務到現場。作為一市的「大家長」，在市民為危難無助的時刻，有責任給事故中的傷者和生存者們，鄭重的關懷和安慰。而且，這樣做也是為消防救難人員鼓勵打氣，突顯對生命和公安的重視。
43年來，在每一個職位上都是「好好做事」，守本分、盡責任地扮演好自己的角色，而且在台灣的警界和政界，都寫下了不少傳奇。在警界，侯屢屢破格晉升，50歲不到當了警政署長。還是打破慣例，是當過警政署長、警大校長2職務唯一者。
侯友宜警大的一位同班同學說，外人不必去羨慕和訝異，因為每次破格升遷，其實也算是「用命換來的」。侯經歷過30多場槍戰（連他自己都記不清了），每次都不顧性命地衝在最前面。也目睹過許多次，弟兄在自己面前倒下或受傷。歷經險況大難不死，也沒受過重傷，應該是老天對侯特別的厚愛。留下這條命有更重要的任務，讓他去執行。
侯友宜當然沒有學到「壁虎功」，但有成為全國知名的「神探」。如今代表國民黨的2024總統參選人，摻雜著諸多巧合、意外，是令人驚奇的「命運安排」。誰曾想到這樣的角色，會輪得到侯友宜來扮演呢？
警察生涯，侯捨命般英勇，是為了保護個體少數的生命。投入2024之戰，則是在戰爭與和平的兩極可能下，去達成讓千萬台灣人，免於戰火塗炭的「超級任務」。
正因此，激發出侯友宜「義無反顧」和「用性命顧台灣」的悲嗆和熱血。不計風險、得失、榮辱，來扮演好「總統參選人」角色。而這個角色，一點不比生死一線間的槍林彈雨，輕鬆絲毫。
受國民黨提名的總統參選人，是侯友宜一生中所扮演過，最艱巨、最複雜的「角色」。以前在警界，接受長官或國家指派的任務，從不抱怨苦累，使命必達。現在的「角色」，有機會拯救台灣於「兵兇戰危」之中，責任更是千鈞之重，自然更要有捨我其誰、勇於承擔的使命感。
侯友宜曾在追憶犧牲的手足時，感慨：「我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命，是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」今天遇到的磨難和艱辛，根本算不了什麼。因為侯友宜有宿命觀，要用「我的命」來扮演這個「超級角色」！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : [email protected]