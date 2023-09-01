全球景氣緩慢上升！王美花：台灣製造業必會在Q3、Q4轉好
中國8月PMI（製造業採購經理人指數）回升，寫下6個月來最高紀錄，顯示供需改善，台灣製造業景氣也在近日機構資料中露看見落底跡象。經濟部長王美花今（1）日表示，台灣製造業景氣一定會在第三、第四季逐漸轉好，「全球景氣確實也在緩慢往上提升」，全球景氣好，對台灣的出口製造業是相當重要的。
記者鄭妤安／台北報導
國家發展委員會近日發布7月景氣燈號，對策信號綜合判斷分數為15分，較上月增加2分，燈號續呈代表「景氣低迷」的藍燈，這已是國內連續第9顆藍燈，景氣雖仍處低緩狀態，但已出現落底跡象。
台灣經濟研究院也表示，國內製造業方面，傳產貨品仍受終端需求低迷影響，但科技產品即將進入銷售旺季，推升需求面指標，股市受到部分投資者獲利了結，推升經營環境面指標表現，景氣燈號從代表景氣衰退的藍燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈。
經濟部長王美花今日上午出席「2023精采台灣 城鄉厚禮」活動，會前受訪指出，台灣製造業景氣一定會在第三、第四季逐漸轉好，中國8月PMI（製造業採購經理人指數）也有回升。據了解中國製造業景氣在 7月短暫回落至萎縮區間後，8月重現擴張，重回臨界點以上，並寫下6個月來最高紀錄，顯示供需改善。
王美花表示，「我想全球景氣確實是在緩慢往上提升」，全球景氣好，對台灣的出口製造業是相當重要的。