海葵颱風「登陸地點未定」！影響台灣3劇本出爐 3地風雨最明顯
輕度颱風「海葵」（Haikui）來勢洶洶，預報路徑大幅南修近乎直撲台灣陸地而來，中央氣象局將在今（1）日14時30分發布海上颱風警報，最快明（2）日清晨發布陸上颱風警報，北台灣面臨颱風直撲威脅。由於目前海葵颱風所處的季風低壓帶導引氣流相當混亂，未來動向稍有變化，對台灣陸地天氣影響就會大不相同。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，依照現有資料判斷，海葵接近台時可能的「三套劇本」，但無論走哪種路徑，暴風圈都極有可能直接影響台灣陸地，民眾千萬不可小覷。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮分析，假如太平洋高壓稍弱一些，海葵颱風路徑可能略微偏北，若從北部近海通過有可能成為「西北颱」，對大台北地區威脅就相當高。其次，如果是依照目前分析中心從宜蘭附近登陸，那麼除了首當其衝的宜蘭要注意強風豪雨，北部山區也要注意劇烈降雨釀災。第三則是高壓強度偏強、加上蘇拉颱風牽引影響，導致海葵颱風路徑再往南移，中心不排除從花東登陸，則登陸點附近的花東地區要特別留意，但背風面的西半部地區威脅相對就比較小。
氣象專家賈新興指出，依照歐洲模式的預測，海葵颱風度中新極可能從宜蘭到東北角一帶通過，如果預報誤差不大，那麼宜蘭及北部山區勢必要注意強風暴雨威脅。假如海葵中心真的通過基隆、彭佳嶼之間海面，那麼就是俗稱的「西北颱」，受到地形影響，風向幾乎與海岸線垂直，很可能導致大台北基隆河口海水倒灌，甚至積水不易宣洩，民眾要特別注意。
氣象局預報中心主任呂國臣則說，目前對於海葵颱風的路徑預測看法還是很分歧，「但往南調整幅度相當的大」，現階段要談登陸地點還言之過早，氣象局會密切關注。