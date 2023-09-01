中華職棒／富邦悍將推出「星空版」球衣　這就是聯盟第一的霸氣！

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一顆星星點綴著一個故事，那一夜的絢彩銀河星空，陪伴悍將家人在最難忘的「富邦證券G！POP流行音樂節」，本次「炫彩星空主題球衣」以星夜色為主體，搭配桃紅色銀河的不對稱點綴，把宇宙的縮影穿上身，讓悍將們帥氣出擊，本次主題日除了推出「炫彩星空主題球衣」外，另有「炫彩星空排汗TEE」、「炫彩星空隊名毛巾」，及首次推出的「炫彩星空球衣造型發光扭蛋」，等著悍將家人們一同進場感受炫彩星空的魅力！
「G！POP流行音樂節」的壓軸好戲「悍將好聲音」再度盛大登場，將由悍將們帶來動聽迷人的歌曲，由悍將神秘代表坐上評審台，為悍將們的表現帶來最精彩的講評，主題日兩天悍將家人們還可參加悍將好聲音神預測，透過悍將APP扣除點數即可參加，預測成功者可獲得悍將APP點數！
有話想說又不敢說出口，那就用歌曲來表達！「G！POP流行音樂節」活動兩天賽前設有「心情點歌台」分別在場內及2樓場外舞台為你用音樂訴說心情，2F場外舞台點歌可憑進場闖關卡填寫歌單遞給舞台DJ；球場內點歌則歡迎家人們先透過連結表單填寫歌名，就有機會在球場中播出你所點的歌曲，傳達你的心意給悍將球員與Fubon Angels！
而在5局場中還會有應援團及Fubon Angels精心準備的中場演唱表演，另外還有機會再獲得XS勁燃能量飲綜合莓果口味，一起在球賽中場為下半場賽事補充能量，狂轟猛攻一波波再起，另外，主題日冠名贊助商富邦證券將配合「富邦證券G！POP流行音樂節」，從9/9起一個月推出快閃開戶活動，開戶成交有機會抽中限量好禮，悍將球迷絕對不容錯過，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲團查詢。