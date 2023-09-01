垃圾食物吃不停！恐是腦中「1迴路」關閉　教你3招有效抗壓

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▲ 面對壓力時，腦中的「外側韁核迴路」可能會被關閉，導致人們吃進大量的垃圾食物。（示意圖／每日健康）
營養師嫚嫚在臉書專頁《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》發文提到，壓力大確實會改變飲食行為，美國調查顯示，39%的美國成年人會透過暴飲暴食或吃不健康的食物來紓壓，但經常食用垃圾食物或暴飲暴食，容易造成體重增加，引起肥胖問題，進而產生心理壓力。
營養師嫚嫚說明，腦中的外側韁核迴路猶如韁繩，正常情況下，當人們沉迷於某項事物，例如吃垃圾食物、追劇等，過了一段時間就會自然產生膩了的感覺，防止過度沉迷，但在動物實驗中發現，人們面對壓力時，這個迴路可能會被關閉，讓人持續吃下更多垃圾食物。此外，壓力賀爾蒙皮質醇（Cortisol）會大幅降低大腦對瘦素的敏感性，並調節神經胜肽Y的刺激，進而增加食慾、降低代謝率，導致人們吃進大量垃圾食物來緩解壓力，而且高油、高糖又好取得的垃圾食物會影響大腦的獎勵區域、產生多巴胺，達到當下愉悅及滿足的效果，皮質醇則會增強大腦的獎賞中心，促進不斷想吃垃圾食物的反饋循環。
營養師嫚嫚建議，若想改善暴飲暴食的習慣，不妨「改善睡眠」，確保每天睡滿6至8小時，且維持良好的睡眠品質，以幫助提高瘦素、降低飢餓素，控制食慾並提高新陳代謝，同時「培養新的健康習慣」，如畫畫、運動等，以改變遇到壓力就想吃垃圾食物的習慣，平時也可以多補充富含色胺酸、Omega-3、維生素C、維生素B群、鋅、鎂的抗壓營養食物，像是乳製品、豆製品、雞肉、雞蛋、鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻仁油、新鮮水果、甜椒、糙米、大燕麥片、全榖類、無調味堅果、奇亞子、85%黑巧克力等，藉此提高抗壓性、減少焦慮。
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