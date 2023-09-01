寶特瓶可以重複使用嗎？營養師曝「3大安全疑慮」：恐狂生細菌

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▲不少人習慣將寶特瓶重複使用。（示意圖／Shutterstock）
營養師嫚嫚在臉書專頁《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》發文指出，製造寶特瓶的材質為「聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）」，其特性是硬度韌性佳、質輕、不揮發、耐酸鹼，且耐熱可達60～85度，一般常溫正常情況下重複使用，即使含有微量化學物質，也不至於會對人體造成危害。
不過，如果發現寶特瓶已經開始變形、變色，或經過高溫接觸，像是盛裝高於60度的熱水、久置在炎熱的車內或車廂，雖然根據現有研究結果顯示，這並不會有立即性的危害，但還是不建議再使用。
營養師嫚嫚提醒，寶特瓶一旦接觸過口腔，瓶口就很容易因為口水殘留而滋生細菌，特別是盛裝含糖飲料、豆漿、乳製品或植物奶等含營養成分的內容物，更容易加速細菌繁殖、增加食安風險；再者，寶特瓶因瓶口窄小，不容易清洗乾淨，尤其是盛裝茶或咖啡等易染色的飲料，非常容易產生難以清洗的沉澱物，使細菌隱藏其中；最後，使用刷具清洗時，恐造成塑膠表面產生刮痕，增加化學物質溶出的風險，應盡量避免重複使用。
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