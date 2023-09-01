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北榮大手筆改裝神經重症加護室　提升29床病房醫療服務

北榮大手筆改裝神經重症加護室　提升29床病房醫療服務
北榮大手筆改裝神經重症加護室　提升29床病房醫療服務

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台北榮總自民國65年成立全國第一個神經外科加護中心以來，多次歷經遷移及擴床。為配合國家政策，此次斥資5千600萬整修神經重症加護室，提供神經內外科病人重症照護。院長陳威明8月28日親自揭牌正式啟用，冀藉由神經重症加護室的成立，為台灣神經內外科病人之重症照護患者提供優質的醫療服務。

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神經重症（Neurocritical care or neurointensive care）是包括急診醫學、神經內科、神經外科和重症科的一門跨學科醫療學科。常見的神經重症疾病主要為急性重度顱腦創傷、癲癇重積狀態、腦梗死、顱內出血、顱內感染（腦炎）與各種原因所致的顱內壓增高和神經肌肉疾病等。神經重症加護室主要是由神經重症醫師、神經外科、影像診斷醫生、藥劑師和神經重症加護護士一同管理。

神經重症加護室是提供原本住在加護病房患者，因病況趨穩定或己不需積極之生命支持性治療的患者，但又需比一般病房更集中監測及照顧，或是欲進行呼吸器脫離訓練之患者，為得到良好的品質及減輕普通病房工作人員負擔，因而轉入神經重症加護室，提供照顧。

北榮創設全國首個神經外科加護中心

  • 民國65年
北榮前神經外科沈力揚創設全國第一個神經外科加護中心，期間經歷遷移及擴床。

  • 民國78年
原神經外科加護中心更新計劃成立神經醫學中心，隨神經外科病房遷移並更名為神經加護中心。

  • 民國87年
因神經外科重症病患及重大手術的病人增多，增設神經外科加護病室。神經重症加護室多年以來推動重症安寧及器官捐贈等相關業務，提供神經內外科病人重症照護與臨床服務。

  • 民國106年
為提升臨床照護品質，進行神經重症加護室整建規劃。

  • 民國111年
斥資5,600萬元動工改裝，神經重症加護室整建後床數為29床，所有床位規劃為單人床，以降低交互感染風險，讓病人在加護病房診療期間，能兼顧隱私並有更舒適的空間，提供優質的醫療服務。

整建設計理念：把患者與醫護人員都照顧好

  • 提升重症治療
所有床位均能進行葉克膜（ECMO）、主動脈內氣球幫浦（IABP）、連續性靜脈對靜脈血液過濾術（CVVH）、血液透析（HD）等重症設備及治療。

  • 因應防災
重視緊急災害應變動線，病室內有2個防火區劃，以顏色區分。

  • 把患者及醫護人員都照顧好
照顧好病人：

所有病床均為單人床，1人1室降低交叉感染的風險，提供具有隱私且舒適的環境，以溫暖且多彩之色調、以黃色間接光源提供照明，利用色調及照明營造溫暖環境，降低加護病房給人冰冷的感受。注意空調出風口及迴風口設置，避免國人最在乎「頭不能吹到風」，又能維持加護病房室溫。各房間均為加厚膠合玻璃電動門，關閉後能有效降低噪音，讓病人能獲得充分的休息。病房也設置觀察窗，讓護理師執行臨床照護時，能透過觀察窗同時監護另一位病人，以確保病人安全。

照顧好醫護人員：

醫護人員休憩區含值班室設置在病室區外，讓醫護人員在休憩時不受干擾。另外，護理師以女性員工為主力，男護理師使用空間常被忽略，此次改裝設置專屬更衣室，友善男護理師工作環境。會議室也設置2大扇對外窗，自然光源充足且有山景，讓醫護人員休憩用餐的同時能享受陽光與綠意，放鬆心情、改善情緒、重新充能。醫師值班室每床都有手機充電站，讓醫師在值班時手機充電也能不漏接訊息，每床並設有遮光簾，可避免值班醫師間互相干擾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59066

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