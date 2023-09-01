北榮大手筆改裝神經重症加護室　提升29床病房醫療服務

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神經重症加護室是提供原本住在加護病房患者，因病況趨穩定或己不需積極之生命支持性治療的患者，但又需比一般病房更集中監測及照顧，或是欲進行呼吸器脫離訓練之患者，為得到良好的品質及減輕普通病房工作人員負擔，因而轉入神經重症加護室，提供照顧。
北榮創設全國首個神經外科加護中心
- 民國65年
- 民國78年
- 民國87年
- 民國106年
- 民國111年
整建設計理念：把患者與醫護人員都照顧好
- 提升重症治療
- 因應防災
- 把患者及醫護人員都照顧好
所有病床均為單人床，1人1室降低交叉感染的風險，提供具有隱私且舒適的環境，以溫暖且多彩之色調、以黃色間接光源提供照明，利用色調及照明營造溫暖環境，降低加護病房給人冰冷的感受。注意空調出風口及迴風口設置，避免國人最在乎「頭不能吹到風」，又能維持加護病房室溫。各房間均為加厚膠合玻璃電動門，關閉後能有效降低噪音，讓病人能獲得充分的休息。病房也設置觀察窗，讓護理師執行臨床照護時，能透過觀察窗同時監護另一位病人，以確保病人安全。
照顧好醫護人員：
醫護人員休憩區含值班室設置在病室區外，讓醫護人員在休憩時不受干擾。另外，護理師以女性員工為主力，男護理師使用空間常被忽略，此次改裝設置專屬更衣室，友善男護理師工作環境。會議室也設置2大扇對外窗，自然光源充足且有山景，讓醫護人員休憩用餐的同時能享受陽光與綠意，放鬆心情、改善情緒、重新充能。醫師值班室每床都有手機充電站，讓醫師在值班時手機充電也能不漏接訊息，每床並設有遮光簾，可避免值班醫師間互相干擾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59066
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