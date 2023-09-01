全家古娃娃霜淇淋來了！荔枝烏龍霜淇淋9/5開賣 限時「9元吃法」
「全家」再攜網紅古娃娃推茶味霜淇淋，9月5日起「荔枝烏龍霜淇淋」開賣，在大人系成熟質感中帶點清新甜美，且9月11日前還有新品嚐鮮價45元，不過最優惠的隱藏吃法是，全家是9月9日至15日，門市取包裹送9元霜淇淋優惠券，相當於新口味銅板價開吃。同時，7-11針對開學季推出現煮咖啡666元優惠組，包括26杯大杯美式、18杯大杯拿鐵。
記者鍾怡婷/綜合報導
「全家」Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，口感甘醇不膩口，若是吃膩上一檔莓果口味的酸甜水果，這波茶口味甜度降低，不愛吃甜的也可以衝一波！
歡慶新口味上市，9月5日至11日新品嚐鮮價45元（原價49元），門市9月5日至10月4日購買霜淇淋任一口味，再加價49元即可獲得霜淇淋造型購物袋，可愛又實用！9月5日起至7日限定，APP買5支168元。
不過最划算的隱藏吃法是，全家則是自9月9月至15日，以及9月18日至22日限定，取貨送9元霜淇淋優惠券，1件包裹可領1張，單筆交易最多贈5張，剛好可搭9月開賣的古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，9元品嚐霜淇淋新口味。
同時，7-11開學收心季優惠開跑，9月2日至9月日時8天，APP行動隨時取有688元咖啡優惠組合，品項包括：
◾大杯美式26杯666元，5.7折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵18杯666元，6.8折（原價55元，特價37元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選16杯666元，6.9折（原價60元，特價42元）
◾純奶茶／純奶青，任選22杯666元，6.1折（原價50元，特價31元）
◾中杯精品拿鐵，12杯666元，6.2折（原價90元，特價56元）