周末7家速食包！麥當勞螯龍蝦堡門市地圖　肯德基開學優惠買1送1

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頂呱呱今（1）日起連續十天舉辦「99呱狂節」，推出比一斤雞還狂的9塊雞重量桶，以及多款商品任選組合99元，以及不可錯過的9元加購價，全台門市適用優惠（桃園機場店除外）。
◾9塊雞重量桶369元（5炸雞＋4雞腿），原價540元，約6.8折。
◾99爽爽配：呱呱包（65元）、雞脖子（80元）、地瓜薯條（60元）、阿勇雞塊（65元），任選2款99元，約6.8折起。
◾買9塊雞重量桶或超值套餐可享以下加購價，每筆限購1組。
9月5日呱呱包9元
9月6日雞脖子9元
9月7日地瓜薯條9元
9月8日阿勇雞塊9元
9月9日呱呱包9元
◾即起至9月30日前，使用「悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊付」，享「炸雞＋6塊雞塊＋甜甜包＋小份地瓜薯條＋35元飲品」優惠價149元，約6.8折。
🟡麥當勞
📌「螯龍蝦堡」即起至9月19日期間，限店、每日限量販售，單點385元、經典套餐450元。
🔎販售門市地圖全台一次看（點此連結）
📌麥當勞「夏季優惠券」只到9月19日，剩下半個月左右，還沒撿便宜的民眾得加快腳步了。其中共約8款半價商品，包括人氣雞塊、大薯都在列；而個人套餐有炸雞、雞塊、薯條、飲料只要101元；雙人套餐209元更划算。
🔎麥當勞夏季優惠券（點此連結）
◾5款買1送1：中杯可口可樂平均19元、經典美式咖啡平均24元、經典那堤平均38元、蜂蜜奶茶平均33元、蜂蜜紅茶平均28元。
◾3款加1元多1件：大薯平均33元、4塊麥克鷄塊平均25元、薯餅平均19元。
◾個人套餐101元：麥香鷄／麥香魚／吉事漢堡（3選1）＋4塊鷄塊＋小薯＋小飲。
◾雙人套餐209元：2款指定漢堡＋6塊雞塊＋中薯＋2杯中飲。
📌即起至9月19日每日22時至凌晨3時，使用歡樂送網路訂餐，單筆消費滿38元，輸碼「BOGO」可享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤買1送1。
🟡肯德基：即起至9月3日
開學季優惠進入最後倒數三天，快把握周五六日開吃，一年一度的中元桶餐「40561」，6塊炸雞、6顆蛋撻369元，等於一組「炸雞＋蛋撻」約62元；另有7款商品買一送一也別錯過。
📌買1送1
◾40565：小份脆薯×2＝33元、平均17元
◾40457：4塊上校雞塊×2＝49元、平均25元
◾40566：小杯玉米濃湯×2＝40元、平均20元
◾40567：雞汁風味飯×2＝45元、平均23元
◾40459：中杯可樂×2＝37元、平均19元
◾40460：草莓起司冰淇淋大福×2＝50元、平均25元
◾40570：芒果百香果冰淇淋大福×2＝52元、平均26元
📌中元桶餐
◾40561：咔啦脆雞×6＋蛋撻×6＝369元
◾50406：蔥動花麻脆雞×3＋咔啦脆雞×2＋QQ球＋蛋撻×6＝379元◾50405：韓式雙醬無骨大口脆雞×2＋QQ球＋蛋撻×6＝409元
🟡漢堡王：即起至10月2日
「五臟廟優惠券」共8款買一送一，包含大杯飲料、中薯、中辣薯球、4塊雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡、西部小華堡。另有4款個人套餐下殺不到100元、雙人套餐最低168元。
🟡21Plus：
限9月1日、11日、21日、31日，經典21香草烤雞，附兩種專屬烤雞沾醬，特價371元，約7.9折。
🟡拿坡里炸雞專賣店：即起至9月6日
◾1台斤腿排桶特價209元
◾2台斤腿排桶特價399元
🟡必勝客
即起至10月2日前平日限定，PK雙饗卡APP祭出「mybox個人餐99元」，個人比薩口味任選，搭配薯金幣、飲料共99元。