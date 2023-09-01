國人最愛增持這2種外幣！想定存賺利差有撇步　這幣別年息最高8%

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由於美元具備流動性、安全性，加上去年至今美國聯準會（Fed）持續性升息，大大的提高美元存款的收益性，民眾在外幣資產配置的選擇上更以美元存款為首選。富邦金控首席經濟學家羅瑋受訪時表示，市場認為聯準會9月利率不會調整，甚至11月也不見得會再升息，屆時美元就會再滑落一些。不過，他覺得美元資產還是現在最具流動性、最安全的資產，即便美國被降評，但仍沒有任何其他資產可以替代它。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，雖然美元指數呈現向下趨勢不變，在3大利空因素之下，年底可能往100以下走，但美元利差優勢仍在，又是全球主要交易貨幣，而且從過去10年美元指數走勢來看，7年都呈現上漲，每3年一個循環，即漲3年回跌1年，美元指數走的是「N」字型，如果最近有美元定存的都陸續到期，可以考慮續做，但建議做長、不要做短。
陳有忠說，如果有新台幣資金需求者，現在也是換回新台幣的好時機，因為市場認為中央銀行力守32元整數關卡之下，新台幣再貶空間恐有限，「31.8元、31.9元是很漂亮的價格」。
安泰銀行理財產品部主管則建議民眾，不僅投資要注意分散風險，在外幣資產配置上也要注意分散風險，尤其在其他央行跟隨美國Fed升息腳步之一止，紛紛將基準利率升息到近年來高點，例如歐洲央行基準利率最新4.25%，創下2008年9月以來新高點、澳洲央行基準利率4.1%，為2012年6月以來高點，民眾可以在美元存款以外，適度配置澳幣與歐元分散風險，也可因應疫後旅遊時所需。
為便利提供民眾進行外幣資產配置，在分散外幣資產風險時又可兼顧收益率，安泰銀行也推出「換匯優利存」外幣專案，9月至14日止，每次臨櫃依牌告匯率換匯，即可承作等額專案優惠定存，享美元14天年息 4%、歐元14天年息6%、澳幣14天年息8%的優惠利率，單筆只要1千美元起，即可參加。
此外，兆豐銀行也有推出MegaLite外幣數位帳戶美元存款，不分新舊客戶，不用完成任務，不用定存鎖期限，活期存款直接用6個月的定存利率計息，優惠利率高達3.55%。起息金額只要美元100元，每位客戶最高優惠額度5000美元。
不過，銀行主管也提醒外幣存款族，在選擇存款優惠方案時，也要注意存款天期、存款金額及資金來源等限制，才不會因為追求高利率，但因天期太短而承受外幣轉換的成本，當然，外幣定存最大的不確定性便是匯率，這部分也需納入考量。