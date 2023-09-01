被酸找公關公司「已到窮途末路」　黃士修誓言：連署站十天後啟動

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對此，黃士修回應，郭台銘本來就不是國民黨或民眾黨的黨員，郭柯侯三方各自是獨立的主體，「我們參選是積極尋求與藍白兩黨合作，整合最強隊伍」，照張禹宣的想法，目前藍白不合，難道要說「侯友宜被民眾黨切割」、「柯文哲被國民黨切割」嗎？邏輯不通，但有一點張禹宣說對了，在野不整合，包括郭柯侯在內的所有台灣人，都窮途末路。
黃士修說也說，張禹宣曾當過前立委顏寬恒的發言人，不過僅是純發言角色，不熟悉選舉事務，但顏寬恒在選立委時，一樣會找公關公司，租借場地、動員人力、投放廣告、經營社群，「相信禹宣多請教寬恒哥，會得到寶貴的經驗，未來更有能力在選戰中發揮」。
黃士修更指出，自己正好在開廠商提報會議，布置全國連署站點，「我強力壓五天內就位，十天後啟動，連署當然是選舉活動的一部分，也是我們動能的一部分」。
黃士修認為，他知道張禹宣一直是反對整合派，強力主張「藍白合是國民黨自掘墳墓」，跟朱立倫主席徹底對立，不過，時至今日，郭台銘仍然相信朱立倫說過的，黨內、泛藍、非綠三階段整合，下架民進黨的目標。
「我接受郭台銘先生的委託，擔任主流民意大聯盟發言人，而不是單純的郭競辦發言人。因為郭先生交付給我的任務，是整合一組最強隊伍」。黃士修說，郭台銘特別叮嚀自己，要以大局為考量而行動，不是專屬於他個人的發言人，「受人之託，忠人之事，我會掃除一切整合的障礙」。