故意的？挑金磚後、G20前秀新地圖 分析：北京無意修復中印關係
中國自然資源部近日公布「2023年版標準地圖」，將許多仍深具領土爭議的地區，都納入自己的版圖，引發台灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等多國不滿。由於中國公布該地圖的時間點，正好是金磚峰會（BRICS）剛落幕、G20領袖峰會舉辦前，包含中國和印度在內的金磚成員國，才剛誓言團結，而G20舉辦地點也正是印度新德里，因此也有外媒分析指，中國此舉顯示，北京根本無意修復與印度的關係。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《華盛頓郵報》報導，近期隨著中國與印度互動增加，不少預測都認為，中印有意尋求解決雙方多年來的領土糾紛，習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi），上週還在南非舉行的金磚國家峰會晤，承諾會努力解決爭端，由2國的政府及軍方高層進行磋商。
然而，就在金磚峰會落幕後、G20領袖峰會舉辦前，中國卻公布了這張會一口氣惹毛諸多鄰邦的地圖，賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際研究學院的教授雅各布（Happymon Jacob）認為，儘管中國對主權的聲索並不奇怪，但挑在這個時間點，還是令人有點驚訝，因為這凸顯一個嚴酷的現實，就是中國的政策很不靈活，而且不太可能停止己見。
此外，也有外媒引述消息指，習近平可能不會出席9日至10日舉辦的G20領袖峰會。由於習近平從2013年就任國家主席以來，就從未缺席過G20峰會，此舉也被視為對印度的冷落，特別印度還為了宣傳這次活動，投入了大量資金，以展示其日益增長的影響力，並把莫迪塑造成一個舉足輕重的國際人物，有能力維繫與西方聯盟和其他集團的關係。
看起來，莫迪政府今年的外交成果不盡人意，不只包含俄烏戰爭在內，多項敏感議題難有解方，就連俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也以忙碌為由，將缺席G20峰會。