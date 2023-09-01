無花果乾熱量高5倍！營養師曝「新鮮無花果」6大功效

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▲ 新鮮無花果營養價值高，加工後的無花果乾則熱量高、糖分高。（示意圖／每日健康）
高敏敏在臉書專頁《高敏敏 營養師》發文指出，新鮮的無花果外型猶如迷你版洋蔥，連皮都可以吃，只需要去掉蒂頭，清洗乾淨就可以吃，吃起來軟綿香甜，但無花果的新鮮期非常短，只要摘下來就很容易爛掉，所以市面上通常看到的是無花果乾。
高敏敏提到，無花果內含充足的葉酸，能幫助「舒緩疲勞」，也內含礦物質鉀幫助鈉排出，進一步「調節血壓」。另外，無花果擁有豐富的膳食纖維，可促進腸胃蠕動、幫助消化，有效「抗便秘」，同時內含的維生素K與鈣，可幫助生成骨骼、「強化骨質」，其中豐富的鉀離子還能幫助排出多餘的鈉，使人「消水腫」，而豐富的多酚類則是可以減少肌膚黑色素沉澱、抗氧化，達到「養顏美容」的效果。
高敏敏強調，雖然無花果乾含有更高的脂肪、碳水化合物、膳食纖維、鈣、鉀、鐵、葉酸，但加工後的無花果乾糖分高、營養低，熱量更是新鮮無花果的5倍，建議不要吃太多，而新鮮無花果有無花果乾所沒有的維生素K1，所以食用新鮮無花果可以攝取到更完整的天然營養。
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