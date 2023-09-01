最美NBA記者混血高顏值！宮河麻耶「極致美臀」球星也看呆
9月1日是記者節，不少記者因長相出眾，在鏡頭前採訪時意外爆紅。日本的NBA女記者宮河麻耶（ 宮河マヤ），因2018年在NBA場邊訪問金州勇士球星Curry而爆紅，許多球星受訪時對她目不轉睛，可見她無敵的魅力，因此有「NBA 日本最美女記者」稱號。7月中職樂天桃猿公告邀請到宮河麻耶來開球，最後卻因工作證審核尚未完成，延後活動，讓不少粉絲超失望。
記者薛羽彤／綜合報導
身高170公分的宮河麻耶是日荷混血，過去擁有豐富的模特兒經驗，身為NBA勇士隊的隨隊記者，宮河麻耶外語能力一流，精通英文、日文及韓文等 3 種語言。宮河麻耶平時熱愛健身，且特別會針對臀部線條加以雕塑，練出完美翹臀，因此獲得「日本第一美尻」的稱號，還曾在 2017 年日本「Best Body」健美比賽中獲得女子組第三名。
宮河麻耶2014年登上日本綜藝節目《男女糾察隊》的「夏日泳裝特輯」主題中，成功吸引民眾目光，打開知名度。去年，籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊，邀請她來台開球，這也是她首度來到台灣，不少粉絲親臨現場，一睹「日本最美女記者」的風采。
而今年7月中職樂天桃猿舉辦「台灣樂天集團日」，宣布邀請到日本美女記者宮河麻耶開球，但賽前傳出延後消息，球團表示宮河麻耶本次來台開球行程因工作證審核尚未完成，將延後開球日期，樂天桃猿隊向所有球迷致歉，並擇日公布下次開球日期，消息一出讓粉絲超失望，也期待宮河麻耶下次來台。