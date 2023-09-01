新任總統換座車！國安局明年動支2700萬買新防彈座車
蔡英文總統將在明年5月20日卸任，針對新任總統座車，國安局也已循例提出採購計畫。根據國安局日前送到立法院的113年度預算書指出，國安局113年編列了5620萬元，採購第16任總統丶副總統安全維護警備車輛共9輛，其中，以「全安防護警備車」名義採購的新任總統防彈座車1輛，預算金額規劃為2700萬元，比蔡英文現在的奧迪座車高200萬。
記者呂炯昌／台北報導
國安局因應安全維護需要，每任總統替換時，都會採購新座車。在蔡英文總統任內，為確保警衛對象的行動運輸安全，國安局以2500萬元預算，向奧迪原廠訂購一輛A8L SECURITY等級的防彈座車。為達偽裝效果，這款防彈座車，外觀與正副總統車隊使用的奧迪A8L幾乎完全相同。總統防彈座車除可抵擋M16步槍或7.62公厘口徑各型槍枝攻擊外，還具備抗爆功能。
根據國安局送到立法院的113年度預算書指出，國安局113年編列了5620萬元，採購第16任總統丶副總統安全維護警備車輛9輛，共計5620萬。其中包括採購5人座安全防護警備車1輛（總統防彈座車）2700萬元、總統警衛室5人座警備車4輛合計1520萬元、副總統警衛室5人座警備車4輛合計1400萬元。