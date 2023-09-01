歐陽娜娜PO「30多萬LV包」開學 兩派評論戰翻：擺拍式上大學
23歲歐陽娜娜擁有姣好臉蛋、清新氣質及音樂才華，IG高達359萬人追蹤，微博粉絲超過2000萬，人氣輾壓一票明星，近來推出首張國語專輯《The Star初星》，休學多年的她，日前受訪透露將重回學校唸書，上月底在粉專分享準備開學的照片，一身LV精品行頭引來輿論兩極評價。
記者楊穎軒／綜合報導
歐陽娜娜13歲以全額獎學金考上美國柯蒂斯音樂學院，入學後自認能力不及同儕，2015年休學改為家中自學，2018年又錄取伯克利音樂學院，當時她演藝工作忙碌，再度休學全力拚事業，8月上魏如萱電台節目時，歐陽娜娜解釋，中斷伯克利學業其實是疫情的關係，開心地說：「現在疫情結束，我又可以回去了！」
上月28日，歐陽娜娜PO出返美復學、登機前於貴賓室的照片，一箱印有英文名字的LV行李箱和手提包相當醒目，總價粗估近20萬元，隔天上傳多張飛抵波士頓的美照，疑似全素顏的她戴黑框眼鏡，斜背10多萬元LV Camera Box包，配文寫下：「平安落地！娜些日子，開學季。」
貼文一出，有網友話說得酸「開創一種新的流派，擺拍式上大學」、「有錢有閒，50歲畢業也沒事」、「沒工作才回去上大學」，另有不少人回擊：「起碼人家還有學能回去上」、「不懂，現在人的想法都好扭曲」、「疫情休學了，現在回去讀也挺好的」、「人家愛拍，粉絲愛看，雙向奔赴啊」！