勞工分紅有望！新制勞退前7月大賺4136億元　平均分紅逾3.3萬

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勞動基金運用局指出，截至今年7月底，新制勞退基金規模為3兆8,579億元，收益數為4,136.1億元，收益率11.24%，已將去年新制勞退基金虧損2,280.3億元全數賺回，還倒賺1,855.8億元。
回顧新制勞退自2005年上路，去年出現2,280.3億元大幅度虧損，平均每位勞工收益減少1.86萬元，為歷年來勞工虧最多的一次，受惠通膨趨緩、升息壓力減輕，金融市場震盪走升，新制勞退基金收益數節節上升。
勞保局表示，勞退新制於每年3月分配前一年度收益數，實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，每名勞工實際獲得收益數並不一樣。此外，新制勞退基金會將全年收益在隔年3月分配到勞工個人帳戶，但這筆錢會連本帶利，滾入下一年度投資，直到勞工年滿60歲時才可領出。
另外，舊制勞退基金規模為1萬55億元，收益率13.12%；勞保基金規模為8783億元，收益率12.61%；就保基金規模為1608億元，收益率1.87%；勞職保基金規模為357億元，收益率0.84%;積欠工資墊償基金規模為165億元，收益率4.72%。國民年金保險基金規模為5154億元，收益率為12.34%；農民退休基金規模為115億元，收益率為10.37%。
勞動基金運用局表示，7月份雖然全球經濟前景能見度依然偏低，但在通貨膨脹表現優於預期，市場樂觀看待升息壓力可望減輕，期待經濟將迎來曙光下，激勵金融市場震盪走升。
展望未來，勞動基金運用局指出，國際貨幣基金於7月25日發布最新的世界經濟展望指出，因為新冠疫情不再視為全球健康風險，供應鏈壓力出現緩解，上調今年全球經濟成長預測值，由4月份的2.8%上修至3%，但也警告利率上升雖有助於抑制通貨膨脹，卻會為經濟活動帶來壓力，另外，俄烏戰爭加劇以及極端氣候引發的天災意外衝擊，將使通貨膨脹持續停留在高水位，可能會刺激央行進一步緊縮貨幣政策，使得金融市場面臨持續風險。
在國內方面，財政部8月8日發布112年7月出口值為387.3億美元，較上年同月減10.4%，並指出受到全球經濟面臨通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等不確定因素影響，使我國外貿仍承受壓力。
勞動基金運用局表示，整體而言，全球通貨膨脹壓力逐漸趨緩，美國經濟數據亦顯示，經濟可望在通膨降溫之際仍保持韌性，然而總體經濟及需求仍相對保守，加上中國大陸進出口持續衰退及金融地產業面臨危機，亦將衝擊經濟復甦力道並為市場埋下隱憂。將密切關注全球政經情勢，積極建構多元穩健之資產配置，以分散投資風險，並提升基金長期投資效益。