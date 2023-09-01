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海葵恐穿台！「4大西北颱」災情慘烈奪近300命　定義、影響報你知

▲海葵颱風恐成「西北颱」，而2004年艾利颱風也是「西北颱」，曾創慘烈災情，西北颱是什麼，定義、影響報你知。（示意圖／民眾提供）
▲海葵颱風恐成「西北颱」，而2004年艾利颱風也是「西北颱」，曾創慘烈災情，西北颱是什麼，定義、影響報你知。（示意圖／民眾提供）

記者張勵德／綜合報導

海葵颱風（Haikui）最新路徑預測朝台灣東北部直撲而來，依照目前數值預測模式估計，海葵颱風甚至不能排除走「西北颱」路徑，對北台灣帶來巨大威脅。所謂的「西北颱」在氣象局官方有明確定義，指颱風從台灣東方海面向西北進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間的海面的颱風。

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「西北颱」受到風向及地形影響，對北部及中部會帶來極為劇烈的大雨，例如2004年的艾利颱風、1997年的溫妮颱風，還有更早之前1985年的尼爾森颱風，以及1963年的葛樂禮颱風，都曾帶來極大的災情。據統計，葛樂禮颱風當年造成全台共224人死亡、450人受傷、88人失蹤，災情相當慘重。

雖然今（1）日上午為止，海葵颱風強度維持輕度颱風等級，但中央氣象局預報中心主任呂國臣評估，海葵颱風在接近台灣時，不排除強度達到中度颱風等級。

氣象專家賈新興分析，西北颱之所以威脅性高，主要是因為颱風通過北部近海時，北部地區多吹西北風，受到地形影響，風向幾乎與海岸線垂直，導致積水不易宣洩，甚至引發海水倒灌。以大台北地區來說，西北風灌入會使得淡水河口積水蔓延，往往帶來重大的災情。

以2004年的艾利颱風來說，當年8月23日發布海上及陸上颱風警報之後，雖然強度只有中度颱風水準，中心也沒有登陸台灣，但艾利颱風從東北方海面緩慢向西移動到台灣北部近海，進入台灣海峽再逐漸轉向西南西，從金門東北方進入中國福建。

▲2004年艾利颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）
▲2004年艾利颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）
當時受到颱風環流及外圍環流影響，北部、東北部及中南部都有豪雨發生，並且引發嚴重的土石流，其中又以新竹五峰鄉桃山村最為嚴重，共計造成15人死亡、14人失蹤，農林漁牧損失18億元。

除此之外，艾利颱風侵襲期間，台北三重地區因為捷運施工不當，導致淡水河洪水倒灌，石門水庫更因為原水濁度太高，使得桃園地區大停水多日。

而1997年的溫妮颱風一樣也是典型的「西北颱」，以中度颱風等級通過台灣北部近海，挾帶強風豪雨橫掃北台灣，導致台北市天母、內湖、當時的台北縣汐止地區嚴重淹水及山崩。最著名便是汐止「林肯大郡」房屋倒塌，導致44人死亡、1人失蹤、88人輕重傷。房屋全倒121間、半倒2間，顯見「西北颱」的威力有多大。

▲1997年溫妮颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）
▲1997年溫妮颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

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