民眾黨部染黑又染黃！台南黨部青年部總召被爆是「皮條客」
網紅劉宇（四叉貓）於臉書指控，曾擔任民眾黨台南黨部副執行長、現任民眾黨台南市黨部青年部總召集人尤信元，2021年間因開設應召站，遭台中市地方法院依妨害風化案判刑4月，可易科罰金。
記者呂炯昌／台北報導
根據劉宇查閱的台中市地方法院判決書，尤信元與另一陳姓男子，2021年10月起，與真實姓名、年籍不詳綽號「諾亞哥」等人，共同經營名為「米家按摩工作室」之應召站，由陳男擔任馬伕，開車載送性工作者，尤於2021年10月、11月，向呂姓房東租下台中市的兩間房間，作為性交易處所，再由「諾亞哥」、「克羅心」等人，於網路論壇張貼廣告訊息方式招攬男客，且於廣告上留有尤的LINE帳號，男客看見廣告訊息後，透過LINE與尤聯絡，尤就會發送媒介「0.3」（俗稱打手槍）的性交易訊息，包括性工作者的班表、花名、照片與時段，供男客挑選。
判決書與起訴書指出，上述性交易50分鐘為一節，每節1800元，尤信元每媒合1位新男客，可獲利200元，每媒合1位舊男客，可獲利100元。台中地院判決書指出，考量尤信元與陳男兩人均坦承犯行的犯後態度等，依共同犯圖利容留性交、猥褻罪，判處尤信元4月徒刑，可易科罰金，陳男判刑3月，可易科罰金，全案未上訴而確定。
※【NOWnews 今日新聞
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