跨越千里救船員命！　北醫附醫「遠洋船隊遠距照護模式」24小時守望

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遠洋船隊遠距照護模式 視訊診療正確對症下藥北醫附醫施俊明院長表示，新冠肺炎疫情期間，許多民眾實際體驗遠距醫療的便利，而遠距醫療無遠弗屆的特性，可讓原本的醫療照護創新並更有可近性，讓更多有需要的民眾受益。北醫附醫今年3月起與國內散裝航運龍頭攜手建置「遠洋船隊遠距照護模式」，將過去衛星電話看診提升為視訊診療模式，醫師不再只是透過語音瞭解病患主訴，而是透過視訊看到實體症狀與病徵，更正確執行醫療評估與用藥建議。
出現症狀緊急諮詢 身體狀況獲得改善北醫附醫遠距醫療中心劉文琪主任表示，北醫附醫於8月收到第1例的遠距診療需求，該船隻位於阿拉斯加海域，船長通報船員發燒超過38.4度，有頻尿、全身虛弱、血壓高及心率過速等症狀。遠距醫療中心獲報後立即向施俊明院長報告，並由急診科醫師協助應變，經緊急提供醫療諮詢後，研判船員可能有攝護腺肥大及感染等問題；經醫師指示服用抗生素及退燒藥1天後，船員頻尿及睡眠狀況均有改善，食慾也增加，身體狀況獲得改善並平安返回。
24小時暢通聯繫 增進遠洋船員醫療權益劉文琪表示，目前貨輪上的穿戴式量測設備屬於基本配備，北醫附醫也積極規劃添設相關設備，希望可讓船員看診時有更多的量測數據，協助醫療人員作出更精確的診斷；而船隊與遠距醫療中心保持24小時暢通的聯繫與護理照護，讓遠洋船員零距離、零時差獲得醫療服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59029
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