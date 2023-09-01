今年颱風難捉摸！發警報後就轉身離開 原是「聖嬰現象」亂了套
從2019年8月24日白鹿颱風登陸屏東滿洲之後，已經超過4年以上沒有任何颱風中心登陸台灣，創下有颱風觀測以來的最長紀錄。過去幾年多次有颱風路徑預測會登陸，但就是屢屢擦身而過，尤其今年更是難捉模，包括瑪娃、杜蘇芮、卡努，到近期的蘇拉颱風，全部都是發布警報後隨即「轉身離開」，不僅模式預報誤差大，連許多氣象專家都跌破眼鏡。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮就說：「今年的颱風真的很難報，尤其特性跟原先氣象局預期的聖嬰現象完全相反，讓人摸不著頭緒！」
記者張勵德／綜合報導
中央氣象局在今年6月底颱風展望記者會曾預估，在結束連續的反聖嬰現象之後，今年處於聖嬰現象發展年，預期颱風形成位置距離台灣較遠、接近台灣的颱風強度會比較大。但反觀近期幾個颱風，蘇拉颱風在比較靠近台灣的菲律賓東方海面上升成，強度三級跳快速發展；而近期的海葵颱風，距離台灣相對較遠，強度反而不大，更別說路徑亂跑讓數值預報摸不著頭緒。
「今年的颱風確實比起過去難報很多！」吳德榮說，會導致如此的情況，與太平洋高壓明顯偏弱有極大的關聯，過往如果高壓強勁的年份，颱風大多乖乖沿著高壓邊緣前進，變數並不太多，但今年太平洋高壓明顯偏弱，也導致季風低壓明顯旺盛偏強，不僅颱風發展很活躍，路徑預報上變數就多很多。「這跟真正聖嬰現象的情形大不相同，背後實際導致的原因難以捉摸。」
氣象局預報中心主任呂國臣則說，從現有颱風的情況來看，其實發展的位置距離台灣相對來說還是比較遠的，符合聖嬰現象發展的預測。不過今年太平洋高壓確實不好掌握，以這次海葵颱風來說，原先預期高壓強度偏弱會使得海葵颱風偏北移動，但實際觀測卻發現太平洋高壓其實偏強，壓著海葵颱風一路往南修正，相當考驗氣象局的預報能力。