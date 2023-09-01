鼓山魚市場暫停營業再轉型　高市府：正面看待、盼勿政治化

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高雄區漁會黃昭欽總幹事表示，自從遠洋漁船卸魚重心轉至前鎮漁港後，整個鼓山魚市場繁榮景象日漸式微，加上歲月斑駁的痕跡，已近危樓狀態的老舊市場辦公室，鼓山魚市場在尚未整建之前，與比鄰的觀光景點相比，可以說是整個鼓山地區最為突兀的一個點，除了當作停車場外，無法有效地為鼓山地區的景觀加分，若說扣分實也不為過，這裡有渡輪連接高雄與旗津，具備城市旅遊中最有特色的戰略地位，在尚未整建之前，就只是一個殘垣破瓦之地。
黃昭欽說，感謝市府以及南仁湖公司慧眼識寶石，知道鼓山魚市場是高雄的明珠，而願意在此投資並且透過建築師神來之筆，讓他轉身成為獲得國際殊榮的景點建築。每個景點的營運都需要不斷的去嘗試，以利掌握經營型態與客群的接受度，相信南仁湖公司有足夠的智慧完成調整改善，蹲下，是為了能夠跳得更高。
海洋局表示，為能讓該場域得到最有效的經營，市府於111年7月委託南仁湖公司辦理經營，該公司為進一步符合民眾對於魚市場的觀感與需求，在暑假旺季結束啟動營運策略調整工作。南仁湖指出，將暫停營業以配合大型特色水產餐飲品牌的進駐設備定位與裝潢需求，未來將進一步提供新鮮水產購買、美味海鮮料理等服務，南仁湖願積極改善，希望各界能以鼓勵與期待的心情去看待。
海洋局強調，過去要從鼓山輪渡站搭乘輪渡到旗津，行人是必須與機車共用進出動線，除了會有擦撞的風險也讓行人被迫忍受機車的廢氣，在鼓山魚市場落成之後，這些問題也一併得到解決，現在搭船的行人有自己專屬的候船室，舒適度得到極大的提升，這都是市府投入整建的成果，該場域現在不是蚊子館，未來也不會是，只希望外界能明白整個事件的真實始末，共同正面看待暫時的轉型等待，並期盼營運廠商再次帶來更好更棒的場域。