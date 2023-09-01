民眾黨雲林縣黨部執行長涉黑自請停職、揚言提告 時力：歡迎來告
時代力量近期率先揭露民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團掛鉤，黨部執行長王新堯，曾涉及放高利貸、暴力討債等情事。對此，民眾黨雲林縣黨部昨日表示執行長王新堯已自請停職，並辯稱外界質疑均為不實指控、抹黑造謠。時代力量發言人余佳蒨今（1）日強調，時力揭露民眾黨雲林縣黨部染黑一事經過嚴格查證，有憑有據，絕非無中生有，歡迎來吿。
記者呂炯昌／台北報導
余佳蒨提到，王新堯在聲明中表示，自己過去的黑歷史都是「源於交友廣闊的烏龍波及」，一切都是政治操作，但面對當年新聞報導中的「王新堯強盜集團」，以及經常出入王新堯辦公室、稱王新堯為老闆的楊姓男子，因為放高利貸成為重利罪累犯的事實，卻隻字未提。余佳蒨認為，王新堯面對自身爭議避重就輕，一切推給交友廣闊，還是無法掩飾雲林縣黨部染黑、王新堯小弟涉及暴力討債的事實。
余佳蒨指出，民眾黨黑道爭議連環爆，民眾黨雖表示會進行調查，並稱「黨公職跟參選人，都有檢核機制沒問題。」然而民眾黨發言人楊寶禎卻以「不是很了解地方黨部的運作，可能有不小心吸引到一些人進來」試圖撇清。民眾黨一而再、再而三的與黑道站在一起，更多次以「給更生人機會」為由，傾全力護航黑道爭議人士。余佳倩強調，政黨與黑道之間沒有任何模糊的空間，呼籲民眾黨高喊反黑的同時，請先從黨內自清做起。