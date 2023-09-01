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外媒質疑美威州投資跳票　鴻海回擊：持續生產伺服器、繳稅也最多

▲外媒質疑鴻海在美國威斯康辛州布局跳票，為此鴻海發出聲明強力回擊。（圖／NOWnews 資料照片）
▲外媒質疑鴻海在美國威斯康辛州布局跳票，為此鴻海發出聲明強力回擊。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

日前有外媒報導，鴻海威斯康辛州廠竟變成宴會場地，還有2棟富士康大樓出售，質疑承諾投資跳票。但鴻海今（1）日強力回擊，指出近日媒體在報導鴻海在威州布局相關內容，存在諸多不實，公司特此澄清，並強調集團在威斯康辛州Mount Pleasant園區內不斷擴大營運，持續為美國客戶生產伺服器，日前再加入太陽能逆變器的製造，鴻海同時也是園區所在地繳稅最多的企業。

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美國華盛頓郵報（The Washington Post）日前報導鴻海威州廠傳出可出租給宴會或活動使用，球狀建築已成為當地笑話。另外，也有多家外媒報導，位於綠灣（Green Bay）、歐克雷爾（Eau Claire）2地的大樓在近日掛牌出售，質疑鴻海承諾投資當地跳票。

為此，鴻海今日發出強力聲明表示，有關華盛頓郵報日前報導鴻海在威州佈局相關內容，存在諸多不實，公司特此澄清。該媒體單位來信詢問時，集團已正式書面說明，很遺憾該報導中，仍存在諸多偏見以及不實內容。

鴻海公司強調，目前集團在威斯康辛州Mount Pleasant園區內不斷擴大營運，持續為美國客戶生產伺服器，並於日前再加入太陽能逆變器的製造，並非完全閒置停擺。且集團在當地也已經聘用超過1000位員工，並且在疫情期間人數逆勢增加42%。鴻海同時也是園區所在地Racine County繳稅最多的企業，並且持續尋找更多商業機會，吸引合作夥伴進入園區創造更多商機。

此外，Mount Pleasant園區不對外開放，園內的球體建築，一直以來都是集團內部高速運算中心以及網路控制據點。華盛頓郵報所提，該建物出租給外部廠商舉辦婚宴，完全是錯誤且不實的訊息。媒體來訊詢問時，公司亦明確澄清。園區內建物也沒有出售，請外界勿意訛傳訛。

近期，鴻海威州Green Bay和Eau Claire部分與生產無關之建物，在持續營運情形下正規劃出售，作為資產活化的策略，亦受到當地官員的支持。Green Bay和Eau Claire資產活化與Mount Pleasant園區完全沒有關聯，更不影響生產營運，國內部分媒體記者、電視名嘴，未能查清事實自行轉載報導，集團甚表遺憾。

對於威州相關不實報導，鴻海特此鄭重澄清，請外界切勿引用錯誤資訊，以訛傳訛，公司並保留依法追究法律責任的權利。



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