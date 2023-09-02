9月熱唱／KKBOX風雲榜登場！卡司超華麗　王力宏、王心凌連續攻蛋

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同一天還有從選秀節目《原子少年》出道的AcQUA源少年，他們會在Legacy台中舉行「源」2023LIVE音樂會台中場。事實上，AcQUA源少年已於今年3月在信義劇場Legacy MAX舉行演唱會，每個人都帶來solo橋段，台中場又會帶給大家什麼驚喜，值得期待。
剛於8月31日在南港展覽館舉行「lauv: the between albums tour」的Lauv，才僅僅相隔一周，就要把演唱會移往高雄巨蛋。而在台北演唱會開始前，Lauv在當天下午舉辦粉絲見面會，大批歌迷一見到他就瘋狂尖叫，他被台灣歌迷的熱情嚇到，還因此張大嘴；屆時高雄歌迷的熱情，絕對超乎他想像。
9月9日、10日，一連兩天則是有許久未在台灣開唱的王力宏，在台北小巨蛋舉行「一個王力宏」2023 Live–台北站，以回歸初心為演唱會主軸，王力宏甚至在演唱會前夕，剪掉了一頭長髮，以清爽俐落短髮新造型曝光，象徵「一個」全新的王力宏，整裝再出發。
一樣是9月9日、10日開唱的，還有同樣與AcQUA源少年一起在《原子少年》成團出道的FEniX，他們在信義劇場Legacy MAX舉行「Look At Me NOW」2023台北演唱會，一直給人火熱、肌肉形象的他們，會帶來什麼歌曲，以及會請誰擔任嘉賓，都讓人期待。
正在各地進行巡迴演出的劉若英，會在9月16日回到高雄巨蛋開唱，舉行「飛行日 Final Call 」世界巡迴演唱會高雄站。日前劉若英在廣州場的演唱會，請來了「弟弟」王寶強擔任嘉賓，兩人把在電影合作的情誼帶到戲外，且每年劉若英生日時，王寶強都會在她生日當天轉紅包給她。
施孝榮也是在9月16日開唱，地點是在Legacy台北，施孝榮透露，選在這個日期開唱其實藏著「真愛密碼」，是因為剛好是太太生日前夕，想要藉此向愛妻表達愛意與謝意，還放閃表示，太太常常送自己東西。
9月23日、24日則是有王心凌一連兩天在台北小巨蛋舉辦「2023 輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會 首站」，首站結束後，王心凌將前往大陸多個城市開唱。而配合演唱會主題，主辦單位製作了5個可愛的吉祥物，其中一個還是王心凌「親生小孩」，名為「王大龍」。
9月23日開唱的還有婁峻碩與TIZZY BAC，兩組人馬分別在台北流行音樂中心、Legacy台北開唱。婁峻碩日前舉辦簽票會時，透露演唱會嘉賓有男有女且不只一個，讓人非常期待嘉賓人選；至於TIZZY BAC則是想透過演唱會，帶領歌迷穿越時光回到千禧年，重現20年前最生猛、直覺的初舞台，他們搶先披露演唱會歌單，將以TIZZY BAC前2張專輯的經典曲目為主，憑著音樂直覺演出，準備許多意想不到的驚喜。
連著在9月23日、24日開唱的還有任賢齊與9m88，任賢齊日前推出睽違12年的專輯《在路上》，時隔多年再度回到Legacy舉辦「鐵漢柔情」系列演出，Live House起家的他表示：「有一種回到最初的感覺，一直都很喜歡與觀眾近距離接觸的演出模式，最能直接讓我感受到觀眾對我的支持。」9m88則是要在Zepp New Taipei舉行「我的頭髮長長了 Long Time No See 演唱會」。
9月最後一天則是有盧廣仲在台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」，台北安可場恰巧碰到中秋連假，主辦為此特別推出全新視覺，盧廣仲視覺照上的身旁有一群可愛的火柴人，是由他本人手繪設計，生動又歡樂的姿勢，更充滿團圓相聚的快樂感，希望大家當天一起來小巨蛋搖擺賞月。
9月30日開唱的還有林俊逸，他將在Zepp New Taipei舉行「上好的一年 巡迴演唱會」，林俊逸為了演唱會，從6月開始瘦身，截至7月底已經瘦了7公斤，從一天吃6餐，到現在一天只吃2餐，且只有一餐吃澱粉，他忍不住表示現在體力很差，如此努力目的就是希望在演唱會上能有好的表現。