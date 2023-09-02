播報海葵颱風「犯下離譜錯誤」！資深氣象主播王淑麗哭著道歉了

9月熱唱／KKBOX風雲榜登場！卡司超華麗　王力宏、王心凌連續攻蛋

▲「2023 KKBOX風雲榜」將於這周登場，陳芳語（左圖起）是表演嘉賓之一；王力宏、王心凌都將在9月一連2天於台北小巨蛋開唱。（圖／KKBOX提供、寬魚國際提供、索尼音樂提供）
▲「2023 KKBOX風雲榜」將於這周登場，陳芳語（左圖起）是表演嘉賓之一；王力宏、王心凌都將在9月一連2天於台北小巨蛋開唱。（圖／KKBOX提供、寬魚國際提供、索尼音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

9月開學了，演唱會雖然比暑假期間少了點，但可以說是依舊非常熱鬧，不僅「2023 KKBOX風雲榜」在高雄巨蛋登場，今年嘉賓更邀來林宥嘉、陳芳語等；王力宏、王心凌也將在台北小巨蛋一連開唱兩天；盧廣仲則是將在9月底再度攻蛋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的KKBOX風雲榜於9月2日在高雄巨蛋登場，卡司陣容華麗，包含林宥嘉、陳芳語、泰國名模歌姬Matcha、《黑幫少爺愛上我》泰國雙棲男神Jeff Satur、挪威清新小王子Peder Elias等都將連番登台表演。

▲第18屆KKBOX風雲榜表演嘉賓陳芳語。（圖／KKBOX提供）
▲第18屆KKBOX風雲榜表演嘉賓陳芳語。（圖／KKBOX提供）
同一天還有從選秀節目《原子少年》出道的AcQUA源少年，他們會在Legacy台中舉行「源」2023LIVE音樂會台中場。事實上，AcQUA源少年已於今年3月在信義劇場Legacy MAX舉行演唱會，每個人都帶來solo橋段，台中場又會帶給大家什麼驚喜，值得期待。

▲AcQUA源少年將在台中開唱。（圖／種子音樂提供）
▲AcQUA源少年將在台中開唱。（圖／種子音樂提供）
剛於8月31日在南港展覽館舉行「lauv: the between albums tour」的Lauv，才僅僅相隔一周，就要把演唱會移往高雄巨蛋。而在台北演唱會開始前，Lauv在當天下午舉辦粉絲見面會，大批歌迷一見到他就瘋狂尖叫，他被台灣歌迷的熱情嚇到，還因此張大嘴；屆時高雄歌迷的熱情，絕對超乎他想像。

▲Lauv昨（31）日晚在南港展覽館開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Lauv將到高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
9月9日、10日，一連兩天則是有許久未在台灣開唱的王力宏，在台北小巨蛋舉行「一個王力宏」2023 Live–台北站，以回歸初心為演唱會主軸，王力宏甚至在演唱會前夕，剪掉了一頭長髮，以清爽俐落短髮新造型曝光，象徵「一個」全新的王力宏，整裝再出發。

▲王力宏一連2天在台北小巨蛋開唱。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏一連2天在台北小巨蛋開唱。（圖／寬魚國際提供）
一樣是9月9日、10日開唱的，還有同樣與AcQUA源少年一起在《原子少年》成團出道的FEniX，他們在信義劇場Legacy MAX舉行「Look At Me NOW」2023台北演唱會，一直給人火熱、肌肉形象的他們，會帶來什麼歌曲，以及會請誰擔任嘉賓，都讓人期待。

▲FEniX將在台北開唱。（圖／踢帕娛樂提供）
▲FEniX將在台北舉辦「Look At Me NOW」2023台北演唱會。（圖／踢帕娛樂提供）
正在各地進行巡迴演出的劉若英，會在9月16日回到高雄巨蛋開唱，舉行「飛行日 Final Call 」世界巡迴演唱會高雄站。日前劉若英在廣州場的演唱會，請來了「弟弟」王寶強擔任嘉賓，兩人把在電影合作的情誼帶到戲外，且每年劉若英生日時，王寶強都會在她生日當天轉紅包給她。

▲劉若英台北迎2023，經典歌掀回憶殺。（圖／特約記者林柏年攝）
▲劉若英將在高雄巨蛋舉行「飛行日 Final Call 」世界巡迴演唱會高雄站。（圖／特約記者林柏年攝）
施孝榮也是在9月16日開唱，地點是在Legacy台北，施孝榮透露，選在這個日期開唱其實藏著「真愛密碼」，是因為剛好是太太生日前夕，想要藉此向愛妻表達愛意與謝意，還放閃表示，太太常常送自己東西。

▲施孝榮暌違4年，宣布舉辦個人演唱會。（圖／上行詩音樂工作室）
▲施孝榮暌違4年，宣布舉辦個人演唱會。（圖／上行詩音樂工作室）
9月23日、24日則是有王心凌一連兩天在台北小巨蛋舉辦「2023 輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會 首站」，首站結束後，王心凌將前往大陸多個城市開唱。而配合演唱會主題，主辦單位製作了5個可愛的吉祥物，其中一個還是王心凌「親生小孩」，名為「王大龍」。

▲▼40歲王心凌狀態維持得當，依舊保有少女感。（圖／翻攝自王心凌臉書）
▲王心凌一連兩天攻蛋開唱。（圖／翻攝自王心凌臉書）
9月23日開唱的還有婁峻碩與TIZZY BAC，兩組人馬分別在台北流行音樂中心Legacy台北開唱。婁峻碩日前舉辦簽票會時，透露演唱會嘉賓有男有女且不只一個，讓人非常期待嘉賓人選；至於TIZZY BAC則是想透過演唱會，帶領歌迷穿越時光回到千禧年，重現20年前最生猛、直覺的初舞台，他們搶先披露演唱會歌單，將以TIZZY BAC前2張專輯的經典曲目為主，憑著音樂直覺演出，準備許多意想不到的驚喜。

▲婁峻碩將於9月23日首登台北流行音樂開唱。（圖／KKLIVE+想不到音樂工作室提供）
▲婁峻碩透露演唱會嘉賓不只一個。（圖／KKLIVE+想不到音樂工作室提供）
連著在9月23日、24日開唱的還有任賢齊與9m88，任賢齊日前推出睽違12年的專輯《在路上》，時隔多年再度回到Legacy舉辦「鐵漢柔情」系列演出，Live House起家的他表示：「有一種回到最初的感覺，一直都很喜歡與觀眾近距離接觸的演出模式，最能直接讓我感受到觀眾對我的支持。」9m88則是要在Zepp New Taipei舉行「我的頭髮長長了 Long Time No See 演唱會」。

▲任賢齊相隔12年再度發片《在路上》，他宣傳時坦言疫情期間為了維持公司運作，將演唱會訂金全數花光，現在正在還「工作債」。（圖 / 記者鄭孟晃攝）
▲任賢齊參與Legacy「鐵漢柔情」系列。（圖 / 記者鄭孟晃攝）
9月最後一天則是有盧廣仲在台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」，台北安可場恰巧碰到中秋連假，主辦為此特別推出全新視覺，盧廣仲視覺照上的身旁有一群可愛的火柴人，是由他本人手繪設計，生動又歡樂的姿勢，更充滿團圓相聚的快樂感，希望大家當天一起來小巨蛋搖擺賞月。

▲盧廣仲即將7度攻蛋開唱。（圖／添翼創越工作室提供）
▲盧廣仲即將7度攻蛋開唱。（圖／添翼創越工作室提供）
9月30日開唱的還有林俊逸，他將在Zepp New Taipei舉行「上好的一年 巡迴演唱會」，林俊逸為了演唱會，從6月開始瘦身，截至7月底已經瘦了7公斤，從一天吃6餐，到現在一天只吃2餐，且只有一餐吃澱粉，他忍不住表示現在體力很差，如此努力目的就是希望在演唱會上能有好的表現。

▲林俊逸、張秀卿（圖／記者陳明中攝）
▲林俊逸將在Zepp New Taipei舉行「上好的一年 巡迴演唱會」。（圖／記者陳明中攝）

6月熱唱／hito流行音樂獎卡司超華麗！張清芳、楊丞琳接力攻蛋

7月熱唱／金曲獎表演嘉賓陣容超狂！超犀利趴回歸　陳奕迅攻蛋7場

8月熱唱／田馥甄攻蛋！一口氣唱5場　歌后A-Lin隔3年高雄開唱

鄧紫棋來了！KKBOX演唱會卡司加碼　還有《黑幫少爺愛上我》男神

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問