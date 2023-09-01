想換匯！銀行牌告匯率報價好複雜　央行教你一次搞懂

近年來國人盛行投資外幣資產，尤其美元暴力升息，加上日圓兌美元大貶，美元與日圓成為國人最愛增持的貨幣，但也有不少人走進銀行大廳，看到匯率牌告板上有「現金買入」、「現金賣出」、「即期買入」及「即期賣出」等多種報價，不知該看哪一種才對？中央銀行今（1）日特別在官方臉書教學，教民眾一次搞懂銀行匯率牌告報價表。
記者顏真真／台北報導
央行指出，要看哪一種報價是由2個重點決定，包括是否要兌換實體外幣鈔券，還有是要買入外幣還是賣出外幣。如果是要兌換外幣現鈔，就是看「現金買入」或「現金賣出」，也就是「現金匯率」。如果沒有要兌換外幣現鈔，那就看「即期買入」或「即期賣出」，也就是「即期匯率」。
此外，如果是要賣外幣給銀行，即銀行買入你手中外幣，就是看「現金買入」或「即期買入」。如果是要向銀行買入外幣，即要銀行賣你外幣的話，就要看「現金賣出」或「即期賣出」，也就是說，買賣外幣的方向是從銀行的角度來判斷。
央行也舉例說明，若是要用新台幣向銀行換美元現鈔，因為是兌換實體美元鈔券，所以要看「現金匯率」，而且以銀行的角度來看，是銀行賣出美元鈔券，因此適用「現金賣出」的匯率。
如果是要把美元存款兌換成新台幣，然後直接存入帳戶，因為是把外幣存款帳戶裡的美元兌換成新台幣，沒有涉及實體美元鈔券，所以要看「即期匯率」，而且以銀行的角度來看，是銀行買入美元，所以適用「即期買入」的匯率。