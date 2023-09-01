已故俄傭兵首領普里格津　新曝光影片談個人生死

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這段短影片是發布於社群平台Telegram的「灰色地帶」（Grey Zone）頻道，此頻道與普里格津的瓦格納集團有關。
普里格津在影片中揮手補充說：「所以，我要跟那些喜歡討論消滅我，或者我的私生活，我賺多少錢或其他事的人說，一切都很好。」
這段在行進車輛中拍攝的影片，錄製地點或日期難以證實。不過普里格津的迷彩服和帽子，還有戴在右手的手錶，均與他8月21日發布的影片相符，普里格津聲稱那段影片也是在非洲錄製。
普里格津在影片中提到「週末」，暗示此最新片段是於8月19日或20日拍攝；此時間點距他8月23日在空難中喪生僅有3、4天，同機的瓦格納集團高階人士還有保鏢，也均在這場莫斯科北方的事故中身亡。
普里格津在影片中發表的談話，反映了他意識到自己可能性命不保。
普里格津的瓦格納集團在俄烏戰爭中為俄羅斯作戰，但他嚴厲批評國防部門，並在6月下旬領導了1場短暫兵變。
克里姆林宮駁斥外界暗指俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是為報復而殺害普里格津的傳聞，直指這種說法「全是謊言」，但表示墜機調查往謀殺方向偵辦。
普里格津29日安葬於家鄉聖彼得堡（St Petersburg）的波羅霍夫斯科耶（Porokhovskoye）墓園。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120901
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