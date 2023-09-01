蘇志燮娶美女記者趙銀政3年天天熱戀 IG都是「老婆視角」看展照
9月1日是記者節，回顧韓星娶媒體人當老婆的例子，蘇志燮就是其中之一，3年前認愛小17歲前女記者兼主播趙銀政，婚後夫妻倆對私事相當低調，趙銀政停止更新社群媒體，蘇志燮偶爾受訪被問到婚姻生活才會稍微透露，小倆口從不主動公開放閃，去年兩人同框看展的照片被曝光，令外界驚喜。
記者楊穎軒／綜合報導
蘇志燮、趙銀政2019年被八卦媒體刊登約會的照片，男方第一時間火速承認戀情，當時兩人交往約1年，隔年4月初，蘇志燮透過經紀公司宣布已經和趙銀政登記結婚，正式宣告升格人夫，由於辦婚禮時正值疫情期間，新人還宣布捐出5千萬元韓圜（約133萬元新台幣）給弱勢兒童。
結婚3年多，蘇志燮曾在宣傳作品時罕見提及婚後生活，坦言自己十分幸福美滿、充滿安定感，過去失眠的症狀也消失，接著向情侶們喊話「我很推薦結婚」，去年11月底，蘇志燮帶老婆去欣賞畫家朴栖甫的私人展覽，朴栖甫事後PO出與蘇志燮夫婦的合影，趙銀政親密地扶著老公的手臂，相當甜蜜，朴栖甫說：「當天一起看展的其他人，心情應該像是中樂透，不只看見了我，還看到藝人。」
蘇志燮去年推出電視劇《醫法刑事》、電影《外星+人》和《局中局》就沒有新作問世，今年IG上秀的幾乎都是看展的照片，掌鏡者和陪伴者疑似都是老婆趙銀政，可見男神放慢工作節奏，現階段只想享受兩人世界。