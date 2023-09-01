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王心凌搶在開唱前曝喜訊！是「最美黑貓警長」　辣曬美胸、小蠻腰

▲王心凌在開唱前推出單曲〈Bite Back〉，宣傳照上辣曬美胸、小蠻腰。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌在開唱前推出單曲〈Bite Back〉，宣傳照上辣曬美胸、小蠻腰。（圖／天晴娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

今年是甜蜜天后Cyndi王心凌出道20周年，先前已正式官宣23站「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」，9月23日、24日則是將在台北小巨蛋舉行此系列演唱會首站，在演唱會舉辦前夕，她搶先曝光喜訊，推出新單曲〈Bite Back〉，單曲宣傳也十足吸睛，是在信義區出現一隻黑色大貓貓影片。此外，單曲宣傳照上，王心凌罕見露出美胸、小蠻腰與纖細的長腿，以及與一隻黑貓的合照，化身「最美黑貓警長」。

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近來一隻出沒在信義區的黑色巨貓影片開始在網路上廣泛流傳，黑貓又酷又可愛的模樣引爆網路討論，影片的結尾出現清亮的嗓音唱出「Bite Back」，黑貓影片創意十足，引發各界好奇，王心凌也在社群發出貼文：「看到他請通知我！」讓粉絲大呼有趣。

▲王心凌將推出單曲〈Bite Back〉。（圖／天晴娛樂提供）
▲▼王心凌將推出單曲〈Bite Back〉。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌將推出單曲〈Bite Back〉。（圖／天晴娛樂提供）
 
繼2018年專輯《愛．心凌》後，王心凌已5年未發片，這段期間她不僅完成了上一輪巡演，更在去年《乘風破浪第三季》中再次爆紅，並在暌違五年之後，出道20周年之際，王心凌在萬眾期待下，全新單曲〈Bite Back〉終於即將推出。

新造型的王心凌不再甜到底，而是以「酷中帶甜」又帥又性感的全新姿態現身，並透過帶著神祕氣息的黑貓增添COOL感，新造型整體保留她一貫的甜美、溫柔氣質，同時卻夾帶著一股「什麼都沒在怕」的強勁氣勢。

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