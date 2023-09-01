避開9月iPhone 15蘋果發表會！Google Pixel 8在10/5亮相
下半年的手機市場相當精彩，先有三星新款摺疊機，9月有大魔王iPhone 15預計9 月 13 日發表，不少新機都紛紛閃避在9月發表旗艦機，10月就有Google 新機準備登場，預計將在美東時間10月4日下午1點登場，台灣則會在10月5日凌晨1點開始，預計除了Google Pixel 8 手機之外，還會有Pixel Watch 2 新品一起亮相。
記者周淑萍/綜合報導
國外重量級的知名科技YouTuber Marques Brownlee，日前在推特上分享了一封來自Google的活動邀請函，文中沒有點名會有哪些設備亮相，僅提到將在活動上介紹最新的 Pixel 設備新品。推測應該就會是新款的Pixel手機了。
Pixel 8 Pro現在網路上也有不少消息傳出，預計搭載 6.7吋120Hz螢幕更新率，使用Google Tensor G3 晶片。相機的部分，會有5000 萬像素主鏡頭＋6400 萬像素超廣角鏡頭＋4800萬像素5倍變焦鏡頭，配置4950mAh 電池。也有望可看到Pixel 8和Pixel Watch 2 智慧錶等新品。