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今日我最嫩／從小愛美愛畫畫！家裡還開美容院　林珍羽卻意外從政

▲民眾黨台北市議員林珍羽曾擔任北市府副發言人，父親為連任4屆的前台北市議員林國成。（圖／林珍羽提供）
▲民眾黨台北市議員林珍羽曾擔任北市府副發言人，父親為連任4屆的前台北市議員林國成。（圖／林珍羽提供）

記者呂炯昌／台北報導

政治人物平常各自為自己的政黨辯護，但背後也有各自的人生故事。《NOWnews今日新聞》蒐集政壇新星年輕時的照片，回憶他們從政的過程，分享他們的人生觀，告訴讀者他們最真實的一面。

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外型亮眼的民眾黨台北市議員林珍羽曾擔任柯文哲市府副發言人，父親為連任4屆的前台北市議員林國成，繼承父親衣缽從政的她其實從小愛畫畫、喜歡美術，她坦言，「會從政都是意外。」

林珍羽表示，其實從小沒有想要從政，因為父親是里長，總覺得爸爸很忙，家人出去玩都是要全家陪著里民出去玩，所以小時候不喜歡政治，翻了翻照片才發現爸爸其實滿常陪她們出去玩，好像對爸爸有什麼誤解。

林珍羽說，家中有她跟哥哥兩個小孩，其實她從小超霸氣、滿man的，跟哥哥吵架都是她先出手，哥哥才說我要打你了，但是常常是她先出手把哥哥打下去。

▲民眾黨台北市議員林珍羽笑說，自己從小滿man、滿霸氣的。（圖／林珍羽提供）
▲民眾黨台北市議員林珍羽笑說，自己從小滿man、滿霸氣的。（圖／林珍羽提供）
說到從政，林珍羽說，其實媽媽一開始滿反對，因為她從小喜歡各種美的事物，家裡開美容院，從小都在美容師旁邊看，讀書時又唸廣告設計、藝術系，媽媽以為她未來會當藝術家，媽媽跟哥哥都全力支持她念學美術，但是父親其實是有點反彈，認為當藝術家以後難找工作，反而不希望她走藝術這條路。

林珍羽笑說，好在有家人支持，畢業後爸爸的選舉設計文宣都是她操刀，反而幫爸爸省了一筆錢。在幫父親做16年的文宣過程中，發現提出的政見可以落實，身體力行把它做好，去呈現政績，不是只有空談、畫大餅，覺得政治這份工作也沒有那麼差。不過，林珍羽說，在爸爸2018年還在選市議員連任時都不認為自己會從政、想要投入選舉，以為自己以後會開設計公司、公關公司之類。

林珍羽表示，議員這條路讓她感動、覺得有意義是跑行程挨家挨戶拜票時，選區內有一位弱勢家庭的阿嬤哭著跟爸爸握手，阿嬤有3個智能障礙的孫子要養，但兒子有收入卻放任不管，導致不符合請領中低收入補助資格，只能做資源回收維生，當時這對家庭是「補助黑戶」，有需要卻沒被社會局照顧到，阿嬤感謝林珍羽爸爸召開協調會，成功幫他們家解決低收入的補助問題。林珍羽那時才感動發現到，「從政也是有意義的地方」。

林珍羽坦言說，直到2018年爸爸選舉尋求連任時，才轉折感覺對政治沒有那麼排斥，原來當市議員是很有意義的工作，「但是投入政治真的是個意外。」

▲民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨台北市議員林珍羽家中開美容院，從小喜歡看美容師幫客人美容。（圖／林珍羽提供）
▲民眾黨台北市議員林珍羽家中開美容院，從小喜歡看美容師幫客人美容。（圖／林珍羽提供）

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