漏勾毒品紀錄！殺警星二代易寶宏爽服外役監 藍委點名這兩人下台
曾犯下台北市夜店殺警案的易寶宏，去年移至外役監服刑，不過卻被發現，北監2名承辦科員漏勾選毒品紀錄項目，導致易獲遴選赴外役監服刑。對此，國民黨團今（1）日痛批，懲處層級太低，要求徹查過去七年送到外役監的名單有沒有問題，更認為矯正署長、典獄長必須下台負責。
記者林怡昕／台北報導
殺警案受刑人易寶宏，同時也是資深藝人易淑寬的兒子，去年在台北監獄服刑申請赴外役監時，因北監2名承辦科員漏勾選毒品紀錄項目，導致易獲遴選赴外役監服刑，北監8月間已二度召開考績會，最後決議加倍懲處，其中，2名承辦人各被記2次申誡，至於2人的直屬科長，最後也因監督不周，遭記1次申誡處分。
對此國民黨立委林為洲表示，監獄會先統計哪些人已經符合資格可以去外役監，資格不夠的，連送出都不會送出，但如果犯了《毒品危害防制條例》者，就不可能可以送到外役監審查會審查。
林為洲指出，監獄明明不能送易寶宏的表格，不過，現在法務部調查，宣稱是承辦人勾錯選項，屬行政疏失，懲處兩個承辦人員，林認為，問題出在監所，其中有沒有特權、違法、收賄的問題，「有沒有賄賂？廉政署要查清楚」，呼籲要徹查過去7年送到外役監的名單有沒有問題。
林為洲痛批，台北監獄犯下這樣低級錯誤是不可原諒，懷疑是否有特權介入才會發生，法務部懲處層級太低，矯正署長、典獄長必須下台負責。