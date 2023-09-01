太魯閣悲劇2年後！王薇君車廂發現「罹難者」頭蓋骨　痛斥太離譜

政見接連被民進黨拿香跟拜！侯友宜質疑：過去7年怎麼都沒想到？

▲侯友宜新北婦女會後援會今日成立。（圖／侯辦提供）
▲侯友宜新北婦女會後援會今日成立。（圖／侯辦提供）

記者余祥／台北報導

新北市婦女會今（1）日舉辦第24、25屆理事長交接典禮暨「挺侯市長選總統」後援會成立大會，現場湧進近千名婦女力挺國民黨總統參選人侯友宜。侯友宜提到，他所提出的80歲以上廢除巴氏量表或是成立癌症基金，都被民進黨拿香跟拜，但「民進黨7年都沒想到，到了選舉才想到？」他痛批這種政府，平常不做、不關心人民的痛苦，還要給民進黨機會嗎？

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侯友宜指出，他在8月29日提出「80歲以上廢除巴氏量表」，協助長輩更快速申請外籍看護工；他也在8月27日提出成立「癌症基金」。民進黨在不到一周內拿香對拜2次，他認為沒關係「拜對就好」，因為拜對了就可以改善人民痛苦。

「要等選舉才解決，民進黨7年多在做什麼？」侯友宜指出，政府沒把人民的痛苦看在心裡，他今天看報紙，當台灣遇到缺蛋危機時，卻有資本額50萬的公司代理全台6成蛋，這公司從何而來？政府要說清楚；未來他當選總統也會清查光電弊案。

侯友宜也說，他今天看到2年前太魯閣意外造成49條生命離開，現在回到車廂卻讓家屬看到疑似頭蓋骨，還有衣服、粉餅、耳機，難道當時沒看到家屬的痛？沒辦法讓被害者好好回到家人身邊，這令他非常難過，政府應該要徹底反省、檢討。

新北市婦女會第24屆理事長陳吳惠純，今日交接給第25屆理事長李金苑君，李金苑君更擔任侯友宜的「新北婦女會挺侯後援會長」，並由侯友宜授戰旗給李金苑君，現場更有新北29區的婦女會力挺侯友宜，並高呼「侯友宜凍蒜」。

侯友宜說，他擔任新北市長連續4年為五星市長，獲得市民高度肯定，他感謝現場所有的姊姊妹妹關心新北大小事。如今是中華民國關鍵的一役，婦女姊妹們站出來力挺侯友宜，他感謝大家願意站出來，與他並肩作戰。

侯友宜強調，現在這關鍵時刻，兩岸要和平，台灣不能有戰爭，要讓孩子進職場、不能上戰場，「台海安定、台灣安全，國家放心」，未來還有134天，大家共同努力打拚，拚出台灣下一代可以安心、繁榮的好生活。

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