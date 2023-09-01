蘇拉颱風直撲珠江口！香港天文台發「八號暴風信號」 赴港澳注意
今年第9號颱風「蘇拉」掠過台灣南部巴士海峽後，進入南海往中國南方逼近。根據中央氣象局觀測資料顯示，目前蘇拉颱風維持中度颱風強度，今（1）日上午中心位置在北緯21.8度、東經116.2度，以時速11公里向西北西移動中。從目前路徑看來，蘇拉颱風將橫掃香港、澳門、海南島及中國廣東沿海地區，香港天文台在今日中午發出「八號西北烈風或暴風信號」，預期將在今晚或明（2）日清晨最接近香港，不排除在今日入夜後發出更高的熱帶氣旋警告信號，提醒未來幾天要前往香港、澳門或中國廣東沿海地區的民眾留意天氣變化及航班資訊。
記者張勵德/綜合報導
根據香港天文台觀測資料顯示，「超強颱風」蘇拉今日下午1時約在香港東南偏東方約160公里海面上，以時速10公里向西北偏西移動，往珠江口一帶前進。雷達顯示蘇拉呈現「雙眼壁」（台灣稱雙眼牆）結構，持續以超強颱風強度逼近香港。部分地區已經達到「暴風」程度，短期內香港天氣會持續轉壞。
香港天文台預測，蘇拉颱風很可能從香港以南50公里內掠過，受到風暴潮影響，香港沿岸水位今晚起將急速上升，很可能出現類似2018年山竹颱風帶來的淹水災情，從晚間9時起香港東部沿海地區水位會上升，最高可能達到5米甚至更高，比正常潮位增加3米以上。威脅最大的區域包括城門河、大埔、沙頭角及西貢等地區。提醒即將前往港澳、海南島、廣東沿海地區的民眾要多加留意。
香港天文台的定義，熱帶氣旋警告「八號烈風或暴風」是指香港近海平面現正或預料會普遍受到烈風或暴風從信號所示的方向吹襲，持續風力達每小時63到117公里，陣風更可能超過每小時180公里，且風勢可能持續。