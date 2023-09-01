走跳台南就靠這一本「台南旅遊美食護照」燒燙燙發行

由台南市觀旅局指導，大億國際旅行社主辦的「台南旅遊美食護照」於今(1)日正式發行，今日於晶英酒店舉辦發行記者會，台南副市長趙卿惠、觀旅局局長林國華、市府各局處、立委、市議員及南市各大觀光產業公協會、商圈、飯店、民宿、餐廳、伴手禮業者等貴賓出席，一同邀請旅客持「台南旅遊美食護照」走跳台南！
記者林怡孜/台南報導
台南副市長趙卿惠表示，台南為台灣歷史文化之都，擁有豐富的古蹟和文化遺產，台南也是美食之都，各種道地的台灣小吃和傳統料理讓人垂涎欲滴，台南還是觀光之都，特色飯店、民宿林立，串接遊憩景點、觀光工廠及藝文場所等，可以體驗多樣主題與風情的台南。明年即將迎接「臺南400」，市府全力規劃一系列活動，也非常感謝民間團體的響應及配合，集合全方位的資源，齊力打造全年度的精彩。
觀旅局局長林國華表示，「台南旅遊美食護照」內容涵蓋飯店旅館、特色民宿、溫泉會館、觀光工廠、美食伴手禮、文化古蹟、藝文美學、熱門商圈、戶外景點、休閒娛樂等亮點。觀旅局轄管園區及景點提供多項優惠，包含虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、龜丹溫泉體驗池、黃金海岸船屋、安平遊憩碼頭、葫蘆埤自然公園、雙春濱海遊憩區等，另有文化局、西拉雅國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處、旅宿業者、觀光產業公協會等鼎力協助，囊括超過600家店家提供超值優惠，優惠期間至明年底，結合「臺南400」系列活動，帶給旅客豐富旅遊體驗。
大億國際旅行社總經理周立峯表示，「台南旅遊美食護照」是由團隊整合、串聯台南在地旅遊相關產業，策劃一年多的心血結晶，打造出前所未有的超值優惠旅遊工具。2024年即將迎來「臺南400」，市府規劃了包含台灣燈會、文博會、蘭花展等多項大型展演活動，身為觀光產業一份子更應積極與市府合作，共同向遊客展現臺南人的熱情，與世界交陪。此外，為了刺激買氣，更不惜血本與知名行李箱大廠萬國通路攜手合作，推出限定版贈品「時尚蜜桃粉隨行收納手提箱」，於9/1~9/5期間只要購買護照即可獲得。