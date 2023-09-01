《超級瑪利歐兄弟 驚奇》玩法大公開！官方15分鐘影片解密
任天堂官網正式公開10月新作《超級瑪利歐兄弟 驚奇》最新遊戲資訊，預計將於10月20日發售，並公佈了首支介紹遊戲的影片，讓玩家可以搶先預覽新作玩法。同時在Nintendo Direct 線上直播公布最新的「瑪利歐亮麗紅」Switch OLED 主機。
記者周淑萍/綜合報導
《超級瑪利歐兄弟 驚奇》遊戲舞台設在「花花王國」為了拯救被庫巴奪走的「花花王國」，瑪利歐們開始了全新的冒險。遊戲中，當庫巴觸碰到「驚奇花」之後，庫巴會跟花花王國的城堡合體。庫巴的兒子「庫巴Jr.」也因為驚奇的力量而改變。
新舞台「花花王國」，分別有6個世界和位於中心的花花群島，一共7個區域。有水管岩平原、朵朵高山、黃金瀑布、花花群島、白色沙漠，以及長滿巨大蘑菇的可疑森林、充滿滾燙熔岩的灼熱世界等關卡。玩家可以隨意進入不同世界，再進入選擇關卡，關卡裡可選擇「難度」，由低至高挑戰難度，或是先避開困難的關卡前進，以自己的步伐來享受冒險。
遊戲關卡裡有「閒聊花花」可以和瑪利歐們說話，會說各種的話來讓冒險變得更熱鬧，有時會藏在意想不到的地方。如果覺得干擾「閒聊花花」的聲音也可以自行設定關閉。盒裝版即日起開放預購，凡早期購入/預約盒裝版遊戲軟體，有機會獲得早期購入特典「《超級瑪利歐兄弟 驚奇》伸縮購物袋」。