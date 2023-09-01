高市警團隊科技辦案　高雄舞廳外開槍主嫌落網

高雄市昨（31）日上午9點在新興區七賢二路一家舞廳外發生槍擊案，2輛名車BMW、小牛藍寶堅尼遭連開7槍射擊，警方昨天在屏東鹽埔鄉逮捕3嫌後，今(1)日上午10點左右在前金區逮捕主嫌林男（19歲）及涉案的周男（20歲），並當場查獲長槍1支、短槍2把。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局新興分局於8月31日9時許，在轄區七賢二路發生開槍事件，該分局與刑警大隊、刑事警察局共組專案小組，鎖定梁男（19歲）、楊男（20歲）及潘男（20歲）涉有重嫌，經擴大調閱監視器鎖定梁男等人藏匿處，由專案小組於昨天下午17時15分許，在屏東縣鹽埔鄉一帶發動攻堅拘提，逮捕梁男等3嫌到案。
警方專案小組於案發後採取堅壁清野方式，逐一阻斷藏匿處所及對外尋求奧援管道，旋即於今天上午10時左右在前金區中正四路、成功一路口將主嫌林男及周男2人緝捕到案，並起獲長槍1把、短槍2把，全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
警方表示，這起案件主要是舞廳外便溺引發的衝突，受害的BMW車主蔡姓男子（31歲）和小牛車主許男（27歲）昨晨在舞廳飲酒，酒酐後在舞廳外的人行道便溺，當時有人在一旁使用手機，懷疑遭人拿手機偷拍，要求檢視對方手機且未發現影像，因而爆發衝口角衝突。
未料，上午9點多，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，其中1顆子彈從擋風玻璃貫穿車內座椅，許男的小牛藍寶堅尼險遭波及，警方昨天下午５時左右先在屏東縣鹽埔鄉1間民宅內拘提涉案的梁男（19歲）、楊男（20歲）及潘男（20歲），今再逮主嫌林男及周男，共5人疑涉案落網。