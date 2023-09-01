只有今天！全家美式、拿鐵買3送3「可寄杯」　7-11冰磚美式買2送2

青少年社交焦慮症　深受人際壓力所苦

青少年社交焦慮症　深受人際壓力所苦
青少年社交焦慮症　深受人際壓力所苦

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】焦慮症是兒童青少年最常見的心理健康問題之一。過往研究顯示，將近十分之一的兒童青少年有社交焦慮症，而近年來「社恐」一詞更是在網路上廣泛流傳，指的正是這些深受人際關係壓力所苦的孩子們。

我是廣告 請繼續往下閱讀

社交焦慮症狀　影響人際關係

社交焦慮症的核心症狀，包含擔心自己會在眾人面前出糗，一旦受到注意就感到焦慮，甚至出現如心跳加快、喘不過氣、冒冷汗、胃部不適、腦袋一片空白、肌肉僵硬緊繃等症狀。患者可能為了避免焦慮而因此而避免與人交流、迴避注視他人，逃避新環境，上台演講報告等特定場合。

這樣的情況會對孩子的人際關係和學校適應產生許多負面影響。然而，社交焦慮症常被忽視，許多孩子因為出現拒學問題而就醫，經過仔細評估後才發現背後隱藏著嚴重的社交焦慮症狀。

了解社交焦慮成因　藥物和認知治療

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說，社交焦慮症的成因複雜又尚無定論，和先天遺傳特質及後天環境因子可能皆有關聯。孩子如果有傾向負面思考、缺乏自信、自我要求過高、過度在意他人評價等特點，更容易出現社交焦慮症狀。若過往曾有霸凌、兒時創傷等負面經驗，也可能讓孩子在面對與人交際的場合倍感壓力。

此外，若孩子合併某些精神科診斷，例如憂鬱、自閉症、思覺失調症等，都有可能影響其社交能力、社交技巧，或以社交退縮為早期之表現。治療社交焦慮症，需同時結合藥物、放鬆技巧訓練和認知行為治療等多種方法。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59038

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

跨越千里救船員命！　北醫附醫「遠洋船隊遠距照護模式」24小時守望

無花果乾熱量高5倍！營養師曝「新鮮無花果」6大功效

北榮大手筆改裝神經重症加護室　提升29床病房醫療服務

垃圾食物吃不停！恐是腦中「1迴路」關閉　教你3招有效抗壓

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問