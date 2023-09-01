風景即時影像觀看將破百萬 新北再推「九份山城」ON LINE上線
新北市政府觀光旅遊局於去年7月上架境內第1支「淡水漁人碼頭」即時影像後，今年6月增設第2支的「中和烘爐地」即時影像，短短一個月就吸引許多網友點擊觀看新北市的百萬夜景，廣受好評，2支即時影像觸及已高達92萬次的觀看次數，今（1）日再宣布第3支的「九份」即時影像，選定在位於九份的至高點「開成殿」架設，要帶給大家欣賞風華絕代的山城美景。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，3支即時影像都可以在「新北旅客New Taipei Tour」官方YouTube頻道24小時不間斷觀看；其中建置在「淡水漁人碼頭」即時影像，因位置優越，將配合「2023淡水漁人碼頭煙火秀」於9月10日同步線上播放現場的絢爛煙火，邀請大家一起共賞燦爛奪目的煙火表演；另外位於地勢較高的烘爐地即時影像，則可以欣賞到「大稻埕夏日節」中的精彩煙火，只要鎖定「新北旅客 New Taipei Tour」官方YouTube頻道，在鏡頭的另一端便能大飽眼福。
新北市觀光旅遊局說明，風華絕代的九份山城美景，早期因盛產金礦而吸引掏金客湧入，造就了繁華的傳統老街、復古的建築和特色坡地景觀，有如動畫裡的夢幻山城，無論白日或夜晚，九份的唯美氛圍皆呈現獨特魅力的景觀，也成為攝影愛好者拍攝的首選地點和國際旅客來臺的熱門觀光景點，因此成為設置第3支即時影像點位的考量之一。
新北市觀光旅遊局指出，歡迎民眾除了透過線上24小時即時影像觀賞境內美景外，也可以親自造訪有山、有海、有歷史人文、有特色美食等豐富觀光資源的新北市，處處都值得旅人漫遊。更多景點及遊程資訊也可上「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客Facebook粉絲專頁」查詢。