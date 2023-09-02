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鳳小岳專訪／是演員也是歌手！感嘆做自己很難　揭露「失聲10年」

▲鳳小岳擁有多重身分，受訪時感嘆做自己很難。（圖／記者葉政勳攝）
▲鳳小岳擁有多重身分，受訪時感嘆做自己很難。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳雨婕／專訪

鳳小岳日前推出個人首張專輯《柒》，是演員的他，如今還多了歌手身分，其實唱歌一直都是他的夢想，縱使出道多年也從未忘記，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時，感嘆「做自己很難」，還揭露在20歲時「失聲」的狀況，他花了10年才找回自己的聲音。

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鳳小岳在演藝圈是演員也是歌手，在家是人夫、人父，談到這些不同的身分，他直言：「做自己都很難。」因為小至每個人，大到整個社會，都習慣給人貼標籤，但其實身而為人，每個人都超過「標籤」能夠被歸類的範圍，「就像是我玩音樂，是我在探索世界的溝通管道，做音樂不像是在演戲，所有人同時想像，泡泡很大，拍完就結束了，做音樂的泡泡，能量會愈來越擴散。」

▲鳳小岳專訪。（圖／記者葉政勳攝）
▲鳳小岳揭露在20歲時曾「失聲」。（圖／記者葉政勳攝）
鳳小岳表示這次以歌手身分面對大眾，很興奮開始人生的新章節，「確實有很多複雜的心情，有點刺激、冒險、危險。」他表示，當了演員好多年，終於在疫情期間做了屬於自己的音樂作品，心情很難三言兩語去形容。鳳小岳認為做音樂就像是重新開始，「重新開始這件事情，對任何人來說，是緊張、危險、脆弱的。」

而這些恰巧也是鳳小岳想透過專輯傳達的，無論是世界還是文化，都受到不少的衝擊，就連憂鬱症都變得比過去更常被提起，因此他希望能藉由專輯讓人感到溫暖、救贖，以及自我成長、勇氣。

▲鳳小岳專訪。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼鳳小岳希望藉由專輯中的歌曲，給人帶來希望、救贖。（圖／記者葉政勳攝）
▲鳳小岳專訪。（圖／記者葉政勳攝）
 
鳳小岳自認是個開心果，喜歡大家都很歡樂的感覺，就像他愛唱歌，也是從小就堅持來的，不過他卻曾經在20歲時碰上「失聲」的狀況，光是找回狀態，就花了10年之久，他透露：「失去聲音，就像是失去了很重要的部分，不知道怎麼表達自己，只能配合別人，只能hold住最後一條線不要掉入海底，比較像是黑暗中摸索。」

鳳小岳推測，當時很可能剛好是代表成年的20歲，屬於一個放下過去、重新建立自己的過渡期，「花了很久時間找到自己的聲音，找到我想要唱的歌時，心會亮起來，這不管是不是做音樂，各個行業都是這樣子。」

鳳小岳提到，其實玩音樂這件事，是到了這幾年才強迫自己出來面對，體會到內心的渴望，告訴自己「不要再裝模作樣了，該出來唱歌了」。他坦言，過去總覺得當歌手這件事情做不來，被自己的沮喪給擊敗，但同時又有著想要突破的能量，兩個完全不同的情感持續拉扯，鳳小岳笑說：「有人問我『你是不是一個害羞的人』，其實我什麼面向都有，認識自己認識的很清楚了，說不定也有我自己沒發現的面向，只是現在不知道而已。」

▲鳳小岳專訪。（圖／記者葉政勳攝）
▲鳳小岳認為自己有許多面向。（圖／記者葉政勳攝）

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